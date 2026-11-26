Đà Nẵng: Phát hiện ba hài cốt liệt sĩ, có di vật giúp xác định danh tính

TPO - Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm ba hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng), nâng tổng số hài cốt được tìm thấy trong đợt tìm kiếm lên bảy. Đáng chú ý, nhiều hài cốt được phát hiện cùng bia ghi tên, thông tin đơn vị và các di vật, mở ra thêm manh mối phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Ngày 25/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng) phối hợp với Tổ khảo sát tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS TP. Đà Nẵng phát hiện, cất bốc thêm ba hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích.

Nhiều di vật được tìm thấy cùng các hài cốt liệt sĩ, trong đó có cúc áo và đồng xu. (Ảnh: BCHQS TP. Đà Nẵng)

Theo thông tin từ Ban CHQS xã Quế Phước, trong đợt tìm kiếm mới nhất, lực lượng chức năng phát hiện ba hài cốt, còn nhiều phần xương ống chân, ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng.

Đáng chú ý, tại vị trí hài cốt thứ hai, lực lượng tìm kiếm tìm thấy một tấm bia có khắc dòng chữ: "Trịnh Thiệ... đội viên, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96". Đây là thông tin quan trọng, có thể hỗ trợ quá trình xác minh, đối chiếu hồ sơ để làm rõ danh tính liệt sĩ.

Tại vị trí hài cốt thứ ba, tổ công tác còn phát hiện các di vật gồm ba nút áo và một đồng tiền xu.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước, TP. Đà Nẵng.

Trước đó, cũng tại thôn Thạch Bích, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc hai hài cốt liệt sĩ kèm theo hai tấm bia xi măng khắc thông tin về đơn vị. Trong đó, một tấm bia có hình ngôi sao, khắc chữ "đội viên", phần tên đọc được là "Nguyễn Gia", thuộc Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy các di vật như mảnh bom, đạn AK và hai nút áo.

Hai hài cốt còn lại được phát hiện trước đó tại khu vực Gò Đình, thôn Thạch Bích (Đá Ngang) và thôn Phước Hội. Quá trình tìm kiếm ghi nhận nhiều di vật đi kèm như vỏ đạn AK, mảnh bom và đồng tiền xu.

Hiện, cả bảy hài cốt liệt sĩ được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo quản trang nghiêm, thực hiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định.