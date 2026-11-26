Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt nam 2026 Xe tăng T-1 của Việt Nam có thể bơi và ứng phó UAV

TPO - Dự kiến xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt nam 2026, mẫu xe tăng T-1 do Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chủ trì, phối hợp thiết kế được lựa chọn làm điểm nhấn trong số 10 sản phẩm của Z125 tại triển lãm lần này.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình - Phó Giám đốc Nhà máy Z125, máy bay không người lái (UAV) là một trong những mục tiêu mà xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế để ứng phó. Khả năng này đến từ những cải tiến về hỏa lực và hệ thống điều khiển khi phát triển T-1.

Xe tăng hạng nhẹ T-1. Ảnh: Z125 cung cấp

Khả năng bơi cũng là một yêu cầu của dự án. Theo Thượng tá Bình, một số dòng xe tăng hạng nhẹ đang sử dụng đã qua nhiều năm khai thác. Trong khi đó, một mẫu xe cơ động được cả trên đường bộ lẫn mặt nước vẫn cần thiết với địa hình nhiều sông ngòi, có vùng ven biển và hải đảo của Việt Nam.

Đáng chú ý, T-1 được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo không theo một nguyên mẫu có sẵn. Khi giới thiệu về dự án, Nhà máy Z125 đặt T-1 bên cạnh xe tăng lội nước PT-76B để làm rõ những thay đổi ở thế hệ mới. Một trong số đó là cách bố trí kíp xe. T-1 được thiết kế cho ba người và có hệ thống nạp đạn tự động cùng khả năng quan sát ban đêm.

Về tính năng cơ bản, xe có tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt 70km/giờ và tốc độ bơi tối đa đạt 11,5km/giờ. Z125 đã phát triển T-1 theo hướng mô-đun để có thể tích hợp trang bị phù hợp với yêu cầu sử dụng. Cách làm này đặt ra bài toán ngay từ khâu thiết kế tổng thể.

Các hệ thống do nhiều đầu mối đảm nhiệm phải được tính đến trong cùng một phương án bố trí, sau đó được đánh giá trên chiếc xe hoàn chỉnh. Khả năng sử dụng trên cạn và dưới nước cũng là yêu cầu đối với cả chiếc xe sau khi tổng lắp.

Súng chống tăng SCT-73C do Z125 thiết kế, sản xuất. Ảnh: Tuấn Huy

Theo kế hoạch trưng bày do Z125 công bố, T-1 đứng trong danh mục 10 sản phẩm của nhà máy. Các sản phẩm còn lại thuộc những nhóm Z125 đã có kinh nghiệm nghiên cứu, chế tạo như súng phóng lựu, súng chống tăng và súng cối.

Trong danh mục nói trên, lãnh đạo nhà máy chọn hai sản phẩm đại diện cho năng lực nghiên cứu, chế tạo là T-1 và súng chống tăng SCT-73C. Riêng T-1 cho thấy quy mô của một nhiệm vụ cần nhiều đơn vị cùng tham gia, từ thiết kế đến chế tạo và tích hợp thành xe.

“Đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng hạng nhẹ T-1 được nhà máy giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế”, Thượng tá Trần Việt Bình chia sẻ.

Súng phóng lựu SPL-40 do Z125 thiết kế, sản xuất. Ảnh: Tuấn Huy