Mỹ không muốn đưa binh sĩ đến Ukraine sau khi xung đột kết thúc

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không chấp nhận triển khai binh sĩ hay đặt căn cứ quân sự tại Ukraine sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, bất chấp đề nghị của Kiev về các bảo đảm an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. (Ảnh: AP)

Theo báo Kyiv Independent, các nguồn tin hiểu rõ quá trình đàm phán cho biết phía Mỹ đã loại trừ khả năng hiện diện quân sự tại Ukraine, trong khuôn khổ gói bảo đảm an ninh hậu chiến.

Trong khi đó, Ukraine lo ngại có thể phải đối mặt với một cuộc xung đột mới trong tương lai nếu không có sự hỗ trợ quân sự đủ mạnh từ các nước khác.

Lập trường của Mỹ khiến Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky băn khoăn về cách thức Washington thực hiện các cam kết an ninh, nếu không có lực lượng quân sự hiện diện tại Ukraine.

Tại cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu ngày 19/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó có cơ chế phòng thủ tập thể tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể về cách thức vận hành của cơ chế này.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, những cam kết này phải được thể hiện bằng văn bản, nhưng đến nay ông vẫn chưa thấy bất kỳ bước đi cụ thể nào.

Theo các nguồn tin hiểu về tiến trình đàm phán hòa bình, Mỹ có thể không muốn đưa những bảo đảm an ninh này vào văn bản vì bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần được Nga chấp thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể đồng ý với thỏa thuận cho phép binh sĩ NATO hiện diện sát biên giới nước này.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Tổng thống Trump nhiều lần gọi ông Putin là bạn, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc tại Thâm Quyến, nơi lãnh đạo ba bên thảo luận về nguy cơ hạt nhân và các sản phẩm dầu mỏ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng gọi Mỹ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc.

Theo Điều 5 của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào đều bị coi là tấn công vào toàn bộ liên minh.

Các thành viên khác có nghĩa vụ hỗ trợ quốc gia bị tấn công, song mỗi nước có quyền quyết định biện pháp đáp trả mà mình cho là cần thiết, bao gồm việc sử dụng vũ lực.

Trong khi đó, cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 được đề xuất cho Ukraine chưa xác định rõ những quốc gia nào sẽ đáp trả nếu Ukraine bị tấn công, hình thức đáp trả ra sao và liệu các nước tham gia có nghĩa vụ sử dụng vũ lực hay không.

Các quan chức Mỹ chưa nêu cụ thể những cam kết mà nước này sẵn sàng đưa ra.

Hai quan chức Mỹ giấu tên nói với Kyiv Independent rằng, ngay trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump cũng chưa có sự thống nhất về hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong khi các nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày càng ít được tham gia vào quá trình đàm phán.