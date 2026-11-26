TPHCM tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức?

TPO - UBND TPHCM yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức nhằm giữ nguyên biên chế năm 2026, phục vụ rà soát vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

UBND TPHCM vừa ban hành Công văn số 11654/UBND-VX về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

TPHCM tạm dừng tuyển dụng mới và điều chuyển cán bộ, công chức để rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Thanh Tâm

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố tạm dừng thực hiện tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, được cấp có thẩm quyền quyết định theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Việc tạm dừng không chỉ áp dụng đối với các đợt tuyển dụng mới mà còn bao gồm cả những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc hoàn thành các bài thi nhưng chưa được ban hành quyết định tuyển dụng.

Đối với công tác điều chuyển cán bộ, công chức, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, địa phương tạm dừng thực hiện nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để thành phố xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, đồng thời thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát vị trí việc làm.

Trong trường hợp thật sự cần thiết, nhằm đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm trong phạm vi biên chế được giao, cơ quan, địa phương có nhu cầu tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức phải có văn bản nêu rõ sự cần thiết, vị trí việc làm cần tiếp nhận, số biên chế được giao và số cán bộ, công chức hiện có mặt.

Các văn bản này được gửi đến Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM xem xét, chấp thuận. Cơ quan, địa phương đề xuất phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dung kiến nghị.

UBND TPHCM cũng nhấn mạnh yêu cầu không lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.