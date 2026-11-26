Phó Chủ tịch thành phố Bắc Ninh dự tổng kết phong trào thi đua Cụm số 3 của Bộ Công an

Sáng 25/11, tại thành phố Bắc Ninh, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng – Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh trao cờ luân lưu cho Công an thành phố Đồng Nai (Đơn vị cụm trưởng năm 2027).

Dự chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và lãnh đạo Công an 3 thành phố trong cụm thi đua.

Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai (Cụm thi đua số 3) đã triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phong trào thi đua “Ba nhất”, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được triển khai với nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực. Công an thành phố Bắc Ninh triển khai 126 mô hình; Công an thành phố Quảng Ninh có 162 mô hình; Công an thành phố Đồng Nai phát huy hiệu quả nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, trong đó có sáng kiến được Bộ Công an công nhận cấp Bộ.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an các đơn vị chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức 268 hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 5,8 tỷ đồng. Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức 385 hoạt động, trị giá hơn 7 tỷ đồng. Công an thành phố Đồng Nai chủ trì 493 chương trình, hoạt động, huy động nguồn lực hơn 32 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, Cụm thi đua số 3 có 1.431 lượt tập thể, 5.073 lượt cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những kết quả của Công an các đơn vị; đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sự hài lòng của Nhân dân.

Đại diện Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công an các đơn vị trong Cụm đạt được, nhất là việc hoàn thành 203 chỉ tiêu công tác năm 2026. Đồng chí đề nghị năm 2027, các đơn vị tổ chức phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị; chú trọng đánh giá thực chất, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; lấy hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo.