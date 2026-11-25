Huy động gần 200 người hỗ trợ các hộ dân tạm cư sau sự cố sập nhà ở phố Nguyễn Văn Tuyết

TPO - Ngay sau sự cố sập nhà tại tầng 1 khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, lực lượng chức năng hai phường Việt Hưng và Đống Đa đã khẩn trương di dời người dân đến khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh, bảo đảm điện, nước, suất ăn và bố trí gần 200 người hỗ trợ ổn định sinh hoạt tại nơi ở mới.

Thông tin về công tác tiếp nhận, ổn định đời sống cho các hộ dân di dời từ khu tập thể E4 Vĩnh Hồ (phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa), đại diện phường Việt Hưng cho biết địa phương đã tập trung chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại khu tạm cư N06 Thượng Thanh.

Hiện tại, hệ thống điện, nước tại các căn hộ tạm cư cơ bản đã được bảo đảm, hệ thống chiếu sáng khu vực bên ngoài đã hoàn thiện để phục vụ sinh hoạt của người dân.

Để giúp các hộ gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, phường Việt Hưng đã huy động lực lượng gồm 28 dân quân, 70 chiến sĩ công an, 70 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và 30 công nhân vệ sinh môi trường tham gia chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa giúp người dân. Chính quyền địa phương cũng bố trí các suất ăn tạm như suất cơm, bánh mì phục vụ bà con trong những ngày đầu đến nơi ở mới.

Công nhân vệ sinh có mặt tại khu tái định cư Thượng Thanh hỗ trợ dọn vệ sinh các căn hộ

Phường Việt Hưng và Đống Đa cũng thống nhất lập nhóm liên lạc chung, cử cán bộ trực và chia thành các tổ công tác để kịp thời xử lý các nhu cầu phát sinh. Trong ngày 25/11, phường Việt Hưng tiếp tục phối hợp cùng phường Đống Đa hỗ trợ người dân chuyển đồ lên phòng, dọn vệ sinh, cung cấp cơm nước và giải quyết các vấn đề liên quan.

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả tại khu vực xảy ra sự cố, đại diện phường Đống Đa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, địa phương đã tổ chức di chuyển khẩn cấp 100% hộ dân khu vực nhà E4 Vĩnh Hồ ngay trong đêm 24/11/2026 đến tạm cư tại khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh. Lực lượng chức năng cũng được bố trí chốt trực 24/24 giờ để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân tại hiện trường.

Bánh mỳ, xôi, nước lọc... được cơ quan chức năng hỗ trợ người dân trong những ngày đầu di chuyển đến nơi ở mới

Chi hơn 636 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân và các hộ dân bị ảnh hưởng

Song song với công tác di dời, phường Đống Đa đã tổ chức 2 đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn với gia đình có người tử vong và động viên các trường hợp bị thương đang điều trị. Địa phương đã trao hỗ trợ cho thân nhân 7 người tử vong với mức 45,5 triệu đồng/người (gồm 32,5 triệu đồng theo Nghị định 335, 10 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và 3 triệu đồng từ Hội Chữ thập đỏ phường), tổng cộng 318,5 triệu đồng; thăm hỏi 9 người bị thương với mức 15 triệu đồng/người (gồm 10 triệu đồng theo Nghị định 335 và 5 triệu đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường), tổng cộng 135 triệu đồng.

Ngoài ra, phường Đống Đa cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 11 gia đình bị ảnh hưởng về tài sản (tổng cộng 55 triệu đồng) và hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ cho 128 hộ gia đình di chuyển đến nơi tạm cư (tổng cộng 128 triệu đồng). Tổng kinh phí hỗ trợ các nạn nhân, thân nhân và hộ dân bị ảnh hưởng là 636,5 triệu đồng.