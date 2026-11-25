TPO - Dù đã giải phóng xong 99,8% mặt bằng và thi công đạt khoảng 38%, dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vẫn đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng ở một số vị trí.
TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027, Thủ tướng yêu cầu tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.
TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trước ngày 31/12.
Chiều 25/11, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Kiểm toán, cơ quan của KTNN đối với đồng chí Lương Chí Công.
TPO - Công nghệ trộn xi măng trong đường ống do doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thử nghiệm, đã cải tạo 1.000 m³ bùn nạo vét sông thành vật liệu đạt chuẩn cho nền đường cao tốc, mở ra hướng giải quyết bài toán khan hiếm cát san lấp.
TPO - Chính phủ vừa ấn định lộ trình triển khai dự án Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó dành hơn 61.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đầu tư khoảng 116 km tuyến chính cao tốc, dự kiến khởi công vào tháng 9/2027 và đưa vào khai thác năm 2031.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố đề xuất cho phép doanh nghiệp tự bỏ kinh phí nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh nhằm giảm ùn tắc cổng trường và thúc đẩy giao thông xanh.
TPO - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Hải quan khu vực VI khẳng định, tỉnh và các sở ban ngành quyết tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
TPO - Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, quyết tâm không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến việc đưa chính sách vào cuộc sống.
TPO - Từ phản ánh của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tới ghi nhận thực tế cơ sở vật chất xuống cấp tại Trạm y tế xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai nhằm có ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ sức khỏe cho bà con địa phương.
TPO - Mưa lớn gây sạt lở taluy dương tại Km61+250 Quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5 (TP. Huế), khiến giao thông chia cắt. Tuyến đường dự kiến có thể thông xe trở lại sớm nhất trong ngày 26/11, sau khi khắc phục các sự cố đất đá tràn lấp trên mặt đường.
TPO - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn các Hội đồng tư vấn sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn, góp phần phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.
TPO - Viết sổ tang bày tỏ thương tiếc Đại tá Lê Hãn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: "Là đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, nhân ái, nghĩa tình, là tấm gương đáng trân trọng cho các thế hệ con cháu noi theo”.
TPO - Để triển khai tuyến cao tốc dài gần 180 km, Sơn La dự kiến thu hồi hơn 3.000 ha đất các loại, ảnh hưởng gần 5.000 hộ dân và phải bố trí 26 khu tái định cư. Địa phương đang chạy đua giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công gói thầu đầu tiên trước ngày 30/4/2027.
TPO - Sau vụ nổ gas khiến 3 người tử vong, Công an TPHCM tổng kiểm tra hơn 1.600 cơ sở, phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc.
TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu rà soát toàn diện các quy hoạch, dự án chậm triển khai, kiên quyết xử lý tình trạng người dân bị "mắc kẹt" nhiều năm, không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa.