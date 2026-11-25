Lạng Sơn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hướng tới tăng trưởng hai con số

TPO - Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Hải quan khu vực VI khẳng định, tỉnh và các sở ban ngành quyết tâm đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Chiều 25/11, hội nghị đối thoại Hải quan với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn năm 2026 được Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, Lạng Sơn có vị trí địa kinh tế, địa chính trị chiến lược, là cửa ngõ giao thương đường bộ và đường sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời là cầu nối với ASEAN và thị trường khu vực. “Đây là lợi thế để phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại quốc tế, logistics và công nghiệp sản xuất hướng xuất khẩu” – ông Hoàn nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị chiều 25/11

Kết quả xuất nhập khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI thông tin, tính đến 23/11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình qua Lạng Sơn đạt hơn 117 tỷ USD, chiếm gần 11% tổng kim ngạch cả nước. Riêng kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 9,82 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ; số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 21.141 tỷ đồng, bằng 220,2% chỉ tiêu pháp lệnh.

Theo ông Hoàn, Lạng Sơn đang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, khu và cụm công nghiệp. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn có quy mô 39.400ha; Khu vực cửa khẩu Chi Ma 535ha; Khu công nghiệp Đồng Bành 162ha và Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn gần 600ha, tổng vốn đầu tư 274,67 triệu USD. Đáng chú ý, VSIP Lạng Sơn đã bước vào giai đoạn thu hút nhà đầu tư thứ cấp, với 3 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2026.

Để biến tiềm năng thành dự án cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực VI xác định cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp FDI là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận kết quả của lực lượng hải quan và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. “Trong 10 tháng đầu năm, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 20.921 tỷ đồng, bằng 218% dự toán, tăng 88% so với cùng kỳ. Đặc biệt Chi cục Hải quan khu vực VI là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan cả nước hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách cả năm” - ông Toàn đánh giá.

Vướng mắc của doanh nghiệp: Lạng Sơn không đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cảng cạn và trung tâm logistics; chủ động tiếp cận nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến.

Tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành không đùn đẩy trách nhiệm, không để vướng mắc của doanh nghiệp kéo dài do nguyên nhân chủ quan. Với nhà đầu tư, địa phương mong muốn doanh nghiệp lựa chọn Lạng Sơn để sản xuất, kinh doanh lâu dài, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và sử dụng lao động địa phương.

Đánh giá về môi trường đầu tư, TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng Lạng Sơn có nhiều lợi thế về hạ tầng, chính sách, khu công nghiệp và cụm công nghiệp để doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh. Cùng với đó, các chính sách thông thoáng và thủ tục hành chính được cải cách là cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp FDI đầu tư, hoạt động thành công tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, qua phần trao đổi, thảo luận, hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan đến thủ tục hải quan, logistics, hạ tầng khu công nghiệp và môi trường đầu tư. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải đáp trực tiếp; các vấn đề còn lại được tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục xem xét, xử lý. Chi cục xác định tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, minh bạch quy trình, mở rộng luồng Xanh, rút ngắn thời gian thông quan; tăng cường hợp tác với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc), hỗ trợ doanh nghiệp FDI và nâng cao kỷ luật, chất lượng phục vụ.