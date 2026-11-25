Đại tá Lê Hãn: Luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

TPO - Viết sổ tang bày tỏ thương tiếc Đại tá Lê Hãn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: "Là đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, nhân ái, nghĩa tình, là tấm gương đáng trân trọng cho các thế hệ con cháu noi theo”.

Sáng 25/11, đoàn đại biểu do bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7).

Tham gia đoàn có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu do bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn viếng Đại tá Lê Hãn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi trong sổ tang. Ảnh: Thanh Vân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống ở quê hương Quảng Trị anh hùng, đồng chí sớm giác ngộ, tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi. Trải qua hai cuộc kháng chiến và nhiều cương vị công tác trong quân đội, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, nhân ái, nghĩa tình, là tấm gương đáng trân trọng cho các thế hệ con cháu noi theo”.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng Đại tá Lê Hãn. Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Đại tá Lê Hãn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân

Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân

Đoàn đại biểu Công an TPHCM viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: Thanh Vân