Sơn La dự kiến thu hồi hơn 3.000 ha đất làm cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

TPO - Để triển khai tuyến cao tốc dài gần 180 km, Sơn La dự kiến thu hồi hơn 3.000 ha đất các loại, ảnh hưởng gần 5.000 hộ dân và phải bố trí 26 khu tái định cư. Địa phương đang chạy đua giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công gói thầu đầu tiên trước ngày 30/4/2027.

Ngày 25/11, UBND tỉnh Sơn La tổ chức cuộc họp bàn phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa phận tỉnh.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc qua tỉnh Sơn La dài khoảng 179,5 km, sử dụng khoảng 2.230 ha đất các loại, trong đó có 325,53 ha đất rừng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng.

Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Dự án ảnh hưởng gần 5.000 hộ dân, cá nhân và 32 tổ chức, bố trí 26 điểm tái định cư tập trung cho khoảng 920 hộ, đồng thời phải di dời gần 600 mồ mả.

Ngoài diện tích đất phục vụ xây dựng tuyến chính, dự án dự kiến thu hồi khoảng 749,5 ha đất làm bãi đổ thải, đáp ứng khối lượng đổ thải khoảng 99 triệu m3, sử dụng khoảng 102 ha đất làm đường công vụ, đường tránh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất tháo gỡ những khó khăn liên quan đến hướng tuyến, nút giao, hầm chui dân sinh, bãi đổ thải, đường công vụ và công tác tái định cư.

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến phù hợp với quy hoạch địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến công trình công cộng, trường học và cơ sở tín ngưỡng...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành kiểm đếm sơ bộ, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15/3, tạo điều kiện khởi công gói thầu đầu tiên chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm đếm chính xác đất đai, tài sản, chủ động rà soát nhu cầu và bố trí tái định cư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân.