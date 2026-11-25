Lạng Sơn duyệt chủ trương đầu tư quảng trường hơn 256 tỷ đồng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Lạng Sơn tại khu vực Sân vận động Đông Kinh, kết hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là công trình quảng trường đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn với mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, công trình trên thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng (vốn ngân sách); dự án triển khai tại phường Đông Kinh, thời gian thực hiện năm 2026 - 2029.

Quảng trường được xây dựng trên diện tích khoảng 4,58ha, tại khu vực Sân vận động Đông Kinh, kết hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hạng mục chính gồm quảng trường trung tâm, khu vực sân khấu, nhà ban quản lý, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà đón tiếp, khu vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, hồ nước, cây xanh cảnh quan, hệ thống đường giao thông và đường dạo.

Thiết kế dự án quảng trường Lạng Sơn.

Dự án đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Mục tiêu của dự án là hình thành không gian công cộng trung tâm có kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Việc tích hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác định nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống, đồng thời tạo điểm nhấn trong không gian đô thị.

Theo tiến độ đã được xây dựng, năm 2026 tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và phá dỡ công trình hiện trạng; giai đoạn 2027-2029 triển khai, hoàn thành dự án.