TPO - Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc được triển khai tại xã Vạn Phú và Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô hơn 137 ha và tổng mức đầu tư khoảng 4.481 tỷ đồng.
TPO - Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, có hiệu lực từ 1/7/2027. Theo luật mới, sau 5 năm kể từ ngày trả đủ tiền, chủ nhà ở xã hội được bán theo giá thỏa thuận, nhưng chỉ cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội, thay vì bán cho bất kỳ ai như hiện nay. Quy định này nhằm giữ quỹ nhà cho người thực sự cần, song cũng đặt ra băn khoăn về khả năng chi trả của người mua lại và quyền tài sản của người đã mua.
TPO - Khi chi phí nắm giữ bất động sản tăng lên, chiến lược ôm đất chờ tăng giá của nhà đầu tư liệu có còn hấp dẫn?
Khi sân bay Long Thành khai thác từ cuối 2026, hệ sinh thái Vinpearl ấn định ngày khai trương vào 1/7/2027 và hạ tầng liên vùng tăng tốc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng chính thức bước vào chu kỳ phát triển mới. Đúng thời điểm bản lề này, khách hàng mua nhà phố Vịnh Tiên còn được hưởng thêm ưu đãi thanh toán bằng voucher tối đa 30% giá trị căn cùng chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm.
TPO - Do chủ đầu tư triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ quá chậm so với tiến độ được giao, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu việc dừng thực hiện các văn bản liên quan và xử lý cơ chế hỗ trợ tài chính.
TPO - 'Sốt vó' lo giới hạn người mua nhà ở xã hội sau 5 năm; Sự thật về tin rao bán cắt lỗ bất động sản; TPHCM bán nhà ở xã hội giá chưa tới 15 triệu/m2 Hà Nội tìm nhà đầu tư khu đô thị gần 11.000 tỷ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/11.
Định vị là công trình biểu tượng hạng sang tại tâm điểm Thuận An, Khải Hoàn Imperial được Chủ đầu tư Khải Hoàn Land dày công kiến tạo với sự đồng hành của những “ông lớn” danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, nội thất và quản lý vận hành. Đây chính là bảo chứng cho chuẩn mực sống quốc tế và giá trị bền vững theo thời gian của dự án.
Tiên phong kiến tạo chuẩn sống Urban Wellness tại Nam Sài Gòn, căn hộ ven sông Khải Hoàn Prime của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tích hợp hệ sinh thái tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng đến phong cách sống khỏe chủ động, cân bằng và vun đắp cộng đồng cư dân giàu bản sắc.
TPO - Từ ngày 1/7/2027, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải ghi đầy đủ họ tên cả vợ và chồng. Đây là quy định đáng chú ý tại Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.
TPO - Điểm quan trọng trong phương án của TPHCM là chuyển từ yêu cầu đơn thuần sắp xếp, bố trí lại trụ sở sang quản lý, khai thác tài sản công theo hướng có mục tiêu, có đầu mối và có hiệu quả cụ thể.
TPO - Theo quy định mới, chung cư hết niên hạn sử dụng theo thiết kế không đồng nghĩa người dân mất nhà. Khi tòa nhà phải xây lại, quyền lợi của chủ sở hữu gắn với quyền sử dụng đất, phương án bồi thường, tái định cư và nghĩa vụ tài chính theo quy định.
TPO - Từng là một nhà hàng tại Hội An, công trình được cải tạo thành biệt thự nhà vườn với những khoảng xanh bao quanh, nội thất gỗ, nền gạch đỏ và nhiều chi tiết mang hơi hướng cổ điển. Điều đặc biệt là quá trình cải tạo được người thiết kế chỉ đạo từ xa.
TPO - Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm chia TPHCM thành 5 cực động lực phát triển, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển dựa trên đặc thù và mật độ dân số.
TPO - Trên mạng xã hội đang xuất hiện tràn lan thông tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ từ 40 - 80%. Tuy nhiên, muốn xác định có thực sự cắt lỗ hay không, phải so sánh với giá giao dịch của chính sản phẩm đó tại thời điểm mua, cuối năm 2024 và cuối năm 2025 chứ không chỉ nhìn vào giá rao bán hiện tại.
TPO - Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú có giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Còn giá thuê tối đa là 282.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT.
TPO - Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó mở thêm cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, đất mua bán chưa sang tên; đồng thời đa dạng hóa hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
TPO - Những đường phào chỉ, đồ nội thất chân tiện, rèm hoa nhí kết hợp cùng vách gạch kính nhiều màu sắc tạo nên diện mạo riêng cho căn hộ rộng 80 m², nơi nét cổ điển hiện diện trong không gian sống hiện đại.