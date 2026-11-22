TPO - Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều quy định mới đáng chú ý, trong đó mở thêm cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ, đất mua bán chưa sang tên; đồng thời đa dạng hóa hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
TPO - Những đường phào chỉ, đồ nội thất chân tiện, rèm hoa nhí kết hợp cùng vách gạch kính nhiều màu sắc tạo nên diện mạo riêng cho căn hộ rộng 80 m², nơi nét cổ điển hiện diện trong không gian sống hiện đại.
TPO - Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
TPO - Theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé UBND phường Chánh Hưng vừa ban hành, đơn giá bồi thường nhà đất của các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời cao hơn bảng giá đất của TPHCM khoảng 62 triệu đồng/m2.
TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 137ha để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc, với tổng chi phí đầu tư xây dựng sơ bộ khoảng 4.481 tỷ đồng.
TPO - Sau 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này nhưng chỉ được bán cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội.
Luật xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo tuổi thọ công trình xây dựng, gắn với bảo đảm quyền tài sản, qua đó phân định rõ tuổi thọ của tòa nhà với quyền sở hữu căn hộ của người dân.
TPO - Sau giai đoạn tăng nóng, giá bán căn hộ chung cư Hà Nội đang có xu hướng điều chỉnh giảm, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp bắt đầu phục hồi sau nhiều tháng trầm lắng.
Entiz Group và Lotus Homes chính thức ký kết hợp tác, xác lập vai trò của Lotus Homes là đối tác phát triển kinh doanh chiến lược của Entiz Group. Dấu mốc này mở ra giai đoạn hợp tác mới, hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống khách hàng chủ động và nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn bộ hành trình sở hữu bất động sản.
TPO - Hai quyết định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được ban hành cách đây hơn 10 năm liên quan đến dự án khu biệt thự trên bán đảo Sơn Trà vừa bị Đà Nẵng hủy bỏ.
TPO - Chung cư Remax Plaza, chung cư cao tầng Bảo Minh EZ Land, chung cư 167 Nguyễn Phúc Nguyên ở phường Nhiêu Lộc, chung cư Gia Hòa được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.
TPO - 'Chốt' hoàn tất kết quả kiểm tra 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Hàng trăm căn hộ chung cư khu tập thể di dời sau mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội; Hà Nội mở cơ chế giao trực tiếp chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê; Ninh Bình: Đấu giá 360 lô đất 'vàng', chỉ 39 lô có người 'chốt';... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 21/11.
TPO - Lấy cảm hứng từ phong cách Wabi Sabi của Nhật Bản, căn hộ rộng 120m² hướng đến vẻ đẹp giản dị, đề cao sự thư thái và cân bằng trong đời sống thường ngày.
TPO - Hà Nội ban hành quy định mới về giao chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn theo hình thức không thông qua đấu giá, đấu thầu.
TPO - Ngày mai (21/11), dự kiến Tổ công tác xã Sông Ray (TP Đồng Nai) sẽ hoàn tất kết quả kiểm tra hiện trạng 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) cạnh hồ Sông Ray theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.
Nằm cạnh TP.HCM đang trong tiến trình tái cấu trúc không gian đô thị, Biên Hòa - vùng lõi trung tâm của Thành phố Đồng Nai được chuẩn bị những gì để nắm bắt sự cộng hưởng của nhịp thúc đẩy tăng trưởng?
Sự thay đổi trong phong cách sống, cơ cấu nghề nghiệp và nhu cầu của các gia đình hiện đại đang định hình lại tiêu chí lựa chọn nhà ở tại Hải Phòng. Trong đó, căn hộ cao tầng tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ trở thành tâm điểm nhờ khả năng tối ưu không gian, hệ tiện ích đa dạng và năng lực thích ứng với những yêu cầu mới về chất lượng sống.