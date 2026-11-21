Lotus Homes trở thành đối tác chiến lược của Entiz Group trong phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản

Entiz Group và Lotus Homes chính thức ký kết hợp tác, xác lập vai trò của Lotus Homes là đối tác phát triển kinh doanh chiến lược của Entiz Group. Dấu mốc này mở ra giai đoạn hợp tác mới, hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống khách hàng chủ động và nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn bộ hành trình sở hữu bất động sản.

Entiz Group tăng cường năng lực phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản

Ngày 20/11/2026, tại Nghệ An, Entiz Group và Lotus Homes tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với sự tham dự của đại diện ban lãnh đạo và nhân sự hai doanh nghiệp. Theo nội dung hợp tác, Lotus Homes đảm nhận vai trò đối tác phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng đối với các sản phẩm bất động sản của Entiz Group trong phạm vi thỏa thuận giữa hai bên.

Entiz Group và Lotus Homes chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch theo hướng đề cao giá trị thực và trải nghiệm khách hàng, việc hợp tác với một đơn vị phát triển kinh doanh chuyên nghiệp được xem là bước đi cần thiết nhằm kết nối hiệu quả giữa năng lực phát triển dự án và nhu cầu thị trường.

Với triết lý kiến tạo không gian sống từ chiều sâu văn hóa Việt, Entiz hướng tới phát triển những dự án bền vững, nơi các yếu tố kiến trúc, tiện ích, cộng đồng, bản sắc và hoạt động đời sống được tổ chức hài hòa. Việc hợp tác với Lotus Homes được kỳ vọng góp phần đưa những giá trị đó đến đúng nhóm khách hàng, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác phát triển kinh doanh.

Lotus Homes - Từ phát triển kinh doanh đến xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng

Được lựa chọn là đơn vị phát triển kinh doanh và quản lý bán hàng cho hệ sinh thái bất động sản Entiz, Lotus Homes hướng tới xây dựng mô hình phân phối thế hệ mới, trong đó khách hàng được đồng hành xuyên suốt hành trình sở hữu bất động sản.

Lotus Homes được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp tại các dự án của Entiz Group.

Thay vì phụ thuộc vào thời điểm mở bán của từng dự án, Lotus Homes chú trọng xây dựng hệ thống khách hàng có nhu cầu thực từ sớm, thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, phát triển mạng lưới kết nối và tư vấn phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng.

Một trong những định hướng trọng tâm là phát triển lực lượng kinh doanh chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, định hướng và giá trị của từng dự án Entiz. Song song với đó, Lotus Homes hướng tới ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, chăm sóc khách hàng và tổ chức hoạt động kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả vận hành.

Đặc biệt, với phân khúc nhà ở xã hội, mô hình kinh doanh của Lotus Homes được xây dựng trên sự thấu hiểu những khó khăn thực tế của người mua nhà, từ khả năng tích lũy tài chính, điều kiện tiếp cận chính sách đến quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Đối với bất động sản thương mại, Lotus Homes hướng tới mô hình quản lý bán hàng tập trung, kết hợp giữa lực lượng kinh doanh trực tiếp và hệ thống đại lý phân phối, bảo đảm sự nhất quán về thông tin sản phẩm, chính sách kinh doanh và trải nghiệm khách hàng.

Với tinh thần “Sứ giả lập làng”, Lotus Homes xác định vai trò của mình gắn liền với hành trình hình thành những cộng đồng cư dân tương lai, nơi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng được duy trì, phát triển ngay cả sau khi giao dịch hoàn tất.