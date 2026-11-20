Hà Nội mở cơ chế giao trực tiếp chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê

TPO - Hà Nội ban hành quy định mới về giao chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn theo hình thức không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định quy định trình tự, thủ tục và điều kiện giao chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn theo hình thức không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện giao chủ đầu tư, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đề nghị, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.

Một dự án Nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng, Hà Nội. Ảnh minh họa

Về trách nhiệm của các bên, tổ chức và cá nhân lập, trình hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và văn bản gửi đi. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu, không được yêu cầu nộp thêm giấy tờ ngoài thành phần đã quy định. Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ chịu trách nhiệm đối với phần nội dung cho ý kiến, thẩm định, phê duyệt thuộc phạm vi của mình, không chịu trách nhiệm về những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết trước đó.

Đối với quy trình nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân gửi một bộ hồ sơ bằng bản chính hoặc bản sao hợp lệ thông qua một trong ba hình thức: nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp bản sao điện tử qua dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp tệp tin điện tử có dung lượng lớn, không thể gửi qua hệ thống trực tuyến thì được phép nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính. Khi nhận hồ sơ theo hai hình thức này, cơ quan tiếp nhận phải ký biên bản giao nhận hoặc giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, ghi rõ ngày, giờ giao nhận.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Sở Xây dựng để giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận được hồ sơ hợp lệ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến.

Quy định mới của UBND TP Hà Nội được ban hành nhằm triển khai cơ chế phát triển nhà ở cho thuê theo Nghị quyết số 72 của HĐND thành phố. Theo nghị quyết này, dự án nhà ở cho thuê phải dành tối thiểu 50% tổng số nhà ở để cho thuê, trong đó tối thiểu 70% quỹ nhà cho thuê phải dành cho các đối tượng chính sách theo quy định. Đồng thời, quyết định giao chủ đầu tư cũng là căn cứ để thực hiện các thủ tục đất đai liên quan.