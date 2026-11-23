Khải Hoàn Imperial và bảo chứng từ những “ông lớn” quốc tế

Định vị là công trình biểu tượng hạng sang tại tâm điểm Thuận An, Khải Hoàn Imperial được Chủ đầu tư Khải Hoàn Land dày công kiến tạo với sự đồng hành của những “ông lớn” danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, nội thất và quản lý vận hành. Đây chính là bảo chứng cho chuẩn mực sống quốc tế và giá trị bền vững theo thời gian của dự án.

Khải Hoàn Imperial ghi dấu ấn tại Thuận An với vị trí trung tâm và chuẩn sống hạng sang.

Giữa đà bứt phá mạnh mẽ của Thuận An, Khải Hoàn Imperial chiếm lĩnh vị thế đắc địa trên “quỹ đất vàng” mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, đồng thời kết nối trực tiếp hai ga C7 và C8 của tuyến metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn. Từ lợi thế chiến lược này, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đặt tầm nhìn kiến tạo Khải Hoàn Imperial trở thành công trình biểu tượng hạng sang, xứng tầm với vị thế và khát vọng vươn mình của đô thị Thuận An.

Nhưng một biểu tượng hạng sang không thể chinh phục giới tinh hoa chỉ bằng vị trí độc tôn. Vì thế, Khải Hoàn Land đã xây dựng mạng lưới hợp tác với những thương hiệu danh tiếng nhằm thiết lập những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe xuyên suốt mọi công đoạn triển khai Khải Hoàn Imperial: từ thiết kế, thi công, vật liệu bàn giao đến quản lý - vận hành.

Từ dấu ấn kiến trúc quốc tế đến năng lực thi công vượt trội

Về kiến trúc, Khải Hoàn Imperial không chỉ mang dấu ấn thẩm mỹ khác biệt mà còn đề cao công năng và trải nghiệm sống của cư dân. Định hướng này đồng điệu với triết lý thiết kế của DEWAN Architects & Engineers - Top 5 tập đoàn kiến trúc nổi tiếng toàn cầu. Dấu ấn thiết kế của DEWAN đã được khẳng định qua hàng loạt công trình danh tiếng như khách sạn Yas Viceroy Abu Dhabi (UAE), Triple Bay Yacht Club – AMAALA (Ả Rập Xê Út), Solforest Ecopark (Việt Nam), Maia Resort Hồ Tràm (Việt Nam)…

Nhà sáng lập Mohamed Al Assam từng chia sẻ: “Kiến trúc tốt phải làm đẹp đôi mắt, làm vui trái tim và mang lại lợi ích cho người sử dụng”. Theo đuổi triết lý này, DEWAN không chỉ chú trọng vẻ đẹp kiến trúc mà còn đề cao sự giao thoa giữa nghệ thuật và công năng, với từng đường nét thiết kế được nghiên cứu dựa trên điều kiện thực tế, khí hậu và đặc trưng văn hóa bản địa.

Tại Khải Hoàn Imperial, triết lý thiết kế ấy được thể hiện rõ nét qua tòa tháp đôi cao 41 tầng mang phong cách Modern Neo-Classic, nổi bật với những đường nét sang trọng, tinh tế và vẻ đẹp vượt thời gian. Với chiều cao ấn tượng bậc nhất khu vực, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tại Thuận An, biểu trưng cho một đô thị hiện đại, năng động và hội nhập sâu rộng.

Với chiều cao 41 tầng, Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm view panorama đa hướng tuyệt mỹ.

Đằng sau diện mạo kiêu hãnh ấy là sự chăm chút tỉ mỉ cho từng không gian sống. 100% căn hộ Khải Hoàn Imperial sở hữu ban công đón nắng, gió tự nhiên, kết hợp hệ kính cách âm, cách nhiệt, mang đến sự thoáng đãng và riêng tư. Từ độ cao ấn tượng, Khải Hoàn Imperial sở hữu tầm nhìn panorama đa hướng, thu trọn cảnh sắc sông Sài Gòn, sân golf Sông Bé và đô thị phồn hoa – đặc quyền khó tìm thấy ở những dự án cùng khu vực. Tư duy lấy con người làm trọng tâm còn được thể hiện qua hệ thống hơn 80 tiện ích đa tầng được may đo theo phong cách sống của những khách hàng thành đạt, nổi bật là tổ hợp “Sky Resort” rộng khoảng 500m² tại tầng 21, quy tụ hồ bơi vô cực, gym, sauna, virtual golf, rạp chiếu phim mini, không gian sáng tạo đa phương tiện...

Một thiết kế mang tầm vóc biểu tượng đòi hỏi năng lực thi công tương xứng để hiện thực hóa trọn vẹn những giá trị kiến trúc. Tại Khải Hoàn Imperial, trọng trách này được Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tin tưởng giao cho Phước Thành – một trong những Tổng thầu uy tín hàng đầu Việt Nam. Sở hữu bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm cùng năng lực triển khai hơn 200 dự án trong và ngoài nước, sự tham gia của Phước Thành chính là bảo chứng cho chất lượng kết cấu và tiến độ minh bạch của dự án. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ BIM cùng hệ thống quản trị ERP giúp kiểm soát từng chi tiết kỹ thuật, vật tư, kiến tạo nên một Khải Hoàn Imperial đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của một công trình biểu tượng.

Chuẩn sống được hoàn thiện từ bàn giao đến vận hành

Chuẩn mực hạng sang tại Khải Hoàn Imperial tiếp tục được cụ thể hóa qua danh mục vật liệu và thiết bị bàn giao được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu danh tiếng. Từ khu bếp hiện đại trang bị hệ tủ gỗ An Cường, chậu vòi Grohe, bếp từ cùng máy hút mùi Bosch; đến không gian phòng tắm mang đậm dấu ấn xa xỉ của Duravit và Grohe. Cùng với cửa gỗ chống cháy An Cường, khóa điện tử Hafele và hệ thống điều hòa âm trần Panasonic..., mỗi chi tiết kiến tạo hoàn chỉnh tổ ấm tiện nghi xứng tầm gia chủ.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land ký kết hợp tác với Savills Việt Nam thiết lập và triển khai hệ tiêu chuẩn quản lý - vận hành cho Khải Hoàn Imperial.

Công tác quản lý - vận hành cũng được Chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Theo đó, Khải Hoàn Land đã hợp tác cùng Savills Việt Nam – thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế với bề dày 30 năm kinh nghiệm vận hành hàng loạt dự án nhà ở cao cấp, hạng sang. Sự kết hợp giữa quy trình dịch vụ 5 sao và hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt sẽ kiến tạo nên một “ốc đảo riêng tư”, mang đến sự an tâm tuyệt đối và đặc quyền tận hưởng cá nhân hóa cho các chủ nhân.

Ngoài ra, MB Bank – một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam – đã trở thành bảo chứng uy tín cho Khải Hoàn Imperial thông qua chính sách bảo lãnh và hỗ trợ vay ưu đãi lên đến 75% giá trị căn hộ. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động hoạch định dòng tiền, giảm áp lực thanh toán và an tâm sở hữu tài sản giá trị lớn.

Có thể thấy, sự cộng hưởng giữa các thương hiệu uy tín không chỉ góp phần nâng tầm chất lượng công trình và trải nghiệm sống của cư dân tương lai tại Khải Hoàn Imperial, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho uy tín, tiềm lực của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land trong hành trình tiên phong kiến tạo công trình biểu tượng hạng sang tại đô thị Thuận An.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Khải Hoàn Imperial: chiết khấu lên đến 14%, hỗ trợ vay 75% với lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng, thanh toán linh hoạt chỉ 18 triệu đồng/tháng trong quá trình thi công.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (đối diện AEON Mall Canary), phường Thuận Giao, TP.HCM

Website: https://khaihoanimperial.com.vn/

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