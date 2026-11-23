Khải Hoàn Prime: Nơi sức khỏe trở thành giá trị sống bền vững

Khải Hoàn Prime kiến tạo hệ sinh thái Urban Wellness toàn diện, nuôi dưỡng phong cách sống khỏe chủ động và cân bằng.

Tái định nghĩa chuẩn sống khỏe tại Nam Sài Gòn

Sự chuyển dịch trong nhu cầu an cư cho thấy wellness đang trở thành một phần thiết yếu của chuẩn sống hiện đại. Theo Global Wellness Institute (GWI), thị trường bất động sản wellness được dự báo tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030, vượt mốc 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Không nằm ngoài xu hướng toàn cầu, Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong tiêu chuẩn an cư, đặc biệt khi quá trình hội nhập quốc tế, đô thị hóa và sự hiện diện ngày càng đông đảo của nguồn nhân lực đa quốc gia thúc đẩy giao thoa những phong cách sống hiện đại. Theo đó, sức khỏe, sự cân bằng và chất lượng sống ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nơi ở.

Sự chuyển dịch này đặt ra yêu cầu mới cho các chủ đầu tư bất động sản: không chỉ kiến tạo những công trình tiện nghi, mà còn phải tích hợp yếu tố chăm sóc sức khỏe vào tư duy quy hoạch, thiết kế và tổ chức không gian sống, để wellness trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cư dân thay vì chỉ là tiện ích bổ trợ.

Đón đầu sự chuyển dịch này, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land theo đuổi chuẩn sống Urban Wellness, lấy sức khỏe con người làm trọng tâm trong tư duy kiến tạo bất động sản. Thay vì chú trọng số lượng tiện ích, triết lý này đề cao giá trị thực tiễn mà mỗi không gian, trải nghiệm mang lại cho cư dân. Theo đó, Urban Wellness được định hình từ sự kết nối hài hòa giữa quy hoạch, cảnh quan và hệ tiện ích, tạo nên một hệ sinh thái nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, tinh thần và gắn kết cộng đồng.

Hiện thực hóa triết lý ấy, Khải Hoàn Prime tiên phong kiến tạo chuẩn sống Urban Wellness tại Nam Sài Gòn với hệ tiện ích all-in-one được phát triển theo 4 tầng giá trị, gắn kết chặt chẽ với nhịp sinh hoạt thường nhật. Tại đây, chăm sóc sức khỏe không còn là hoạt động riêng lẻ mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống, từng bước hình thành phong cách sống khỏe chủ động, cân bằng và bền vững.

Khải Hoàn Prime tiên phong kiến tạo không gian sống xanh chuẩn Urban Wellness.

Urban Wellness – Nơi bản sắc cộng đồng được vun đắp

Tại Khải Hoàn Prime, bản sắc cộng đồng sống khỏe được vun đắp từ chính cách tổ chức không gian và những trải nghiệm thường nhật. Bốn tầng giá trị Urban Wellness được phát triển theo chiều sâu, từ nền tảng môi trường sống bền vững đến chăm sóc sức khỏe thể chất – tinh thần của mỗi cá nhân, kết nối những cư dân đồng điệu và mở rộng sự gắn kết giữa các thế hệ, từng bước hình thành một cộng đồng có chung phong cách sống và những giá trị bền vững.

Trước hết, môi trường sống bền vững là nền tảng nuôi dưỡng sức khỏe. Nằm bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo với mật độ xây dựng chỉ 21%, gần 80% diện tích cho cảnh quan xanh, mặt nước, tiện ích và những khoảng thoáng đan xen giữa các khối công trình, tạo điều kiện đón ánh sáng, gió trời và không khí tự nhiên vào không gian sống. Thiên nhiên vì thế không dừng ở giá trị cảnh quan, mà được chuyển hóa thành trải nghiệm sống, góp phần nuôi dưỡng sự thư thái, yên bình cho cư dân.

Trên nền cảnh quan đó, việc chăm sóc thể chất – tinh thần diễn ra trọn vẹn. Hồ bơi muối khoáng mang lại trải nghiệm vận động và thư giãn trong làn nước dịu nhẹ, phòng gym và sân thể thao đa năng mở ra nhiều lựa chọn rèn luyện phù hợp với nhu cầu và độ tuổi khác nhau. Không mất thời gian di chuyển, cư dân Khải Hoàn Prime dễ duy trì việc tập luyện, vận động vì thế trở thành thói quen thay vì kế hoạch bị trì hoãn.

Song song với vận động là những khoảng tĩnh để tái tạo năng lượng. Sky Garden mở ra khoảng nghỉ giữa cảnh quan xanh, Jacuzzi giúp cơ thể thả lỏng, còn vườn sức khỏe và khu nghỉ dưỡng bên hồ là nơi cư dân chậm lại sau nhịp sống bận rộn. Sự đan xen giữa chuyển động và tĩnh tại đưa Urban Wellness hiện diện trong toàn bộ đời sống, thay vì giới hạn trong một phòng tập hay khung giờ cố định.

Không chỉ chăm chút cho mỗi cá nhân, Urban Wellness mở rộng sang kết nối những cư dân chung đam mê, điểm nhấn là sàn đấu MMA chuyên nghiệp quy mô lớn tại Nam Sài Gòn. Không chỉ là nơi thỏa sức với các bộ môn MMA, BJJ và Muay Thai, không gian này còn mở ra những workshop võ thuật, chương trình chia sẻ kỹ năng tự vệ dành cho phụ nữ và trẻ em… Từ đó giúp cư dân rèn thể lực, kỹ năng tự vệ, tính kỷ luật và ý chí, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng võ và văn hóa sống khỏe chủ động.

Không gian luyện tập thể thao tại Khải Hoàn Prime khuyến khích cư dân vận động mỗi ngày, hướng đến lối sống khỏe mạnh và năng động

Từ những kết nối đồng điệu, tinh thần cộng đồng tiếp tục được mở rộng qua các trải nghiệm đa thế hệ. Clubhouse rộng 3.000m² trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối, nơi những khoảnh khắc sum vầy vun đắp tình thân, đồng thời mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo cơ hội hợp tác và cùng phát triển. Quảng trường nhạc nước, khu BBQ ven sông và không gian sự kiện ngoài trời trở thành điểm hẹn cho những buổi sum họp cuối tuần. Khu vui chơi, vườn trẻ em và Học viện phát triển tài năng trẻ mở ra môi trường vui chơi, khám phá và bồi dưỡng năng khiếu cho thế hệ tương lai, đồng thời tạo cơ hội để các bậc phụ huynh gặp gỡ, có thêm nhiều khoảnh khắc sẻ chia.

Giá trị sống khỏe tại Khải Hoàn Prime càng được nâng tầm nhờ lợi thế kết nối TOD. Tọa lạc trên mặt tiền đường Lê Văn Lương, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút lái xe, cách ga metro số 10 chỉ khoảng 300m, dự án mở ra khả năng kết nối linh hoạt với các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của thành phố. Không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, lợi thế này còn góp phần trả lại thời gian quý giá cho cư dân, để mỗi ngày có thêm những khoảnh khắc chăm sóc bản thân, vun đắp tình thân và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Thông qua Khải Hoàn Prime, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tiếp tục khẳng định tầm nhìn kiến tạo bất động sản gắn liền với những giá trị bền vững, lấy chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân làm thước đo. Tiên phong kiến tạo chuẩn sống Urban Wellness tại Nam Sài Gòn, doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng tầm tiêu chuẩn an cư mà còn thể hiện tâm huyết trong việc vun đắp những cộng đồng văn minh, gắn kết và giàu bản sắc.