Khách mua nhà phố Vịnh Tiên tối ưu tới 30% vốn, đón đầu loạt hạ tầng, tiện ích về đích

Khi sân bay Long Thành khai thác từ cuối 2026, hệ sinh thái Vinpearl ấn định ngày khai trương vào 1/7/2027 và hạ tầng liên vùng tăng tốc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cũng chính thức bước vào chu kỳ phát triển mới. Đúng thời điểm bản lề này, khách hàng mua nhà phố Vịnh Tiên còn được hưởng thêm ưu đãi thanh toán bằng voucher tối đa 30% giá trị căn cùng chính sách cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm.

Loạt mảnh ghép của “siêu điểm đến” Cần Giờ dần lộ diện từ cuối năm 2026

Cần Giờ được biết đến như một vùng sinh thái đặc biệt của TP.HCM, sở hữu dư địa lớn để trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và giao thương mới khi hạ tầng và dịch vụ được đầu tư đồng bộ. Với tầm nhìn đó, Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha đang được kiến tạo nhằm “đánh thức” Cần Giờ, đưa khu vực cửa ngõ biển phía Đông Nam trở thành một siêu đô thị biển tích hợp không gian sống, thương mại và giải trí tầm cỡ quốc tế.

Sau giai đoạn được dồn lực đầu tư, đến nay, nhiều công trình trọng điểm đang chuẩn bị về đích. Ngày 24/12/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành bắt đầu khai thác, mở ra mạng lưới kết nối hàng không mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cũng trong cuối năm 2026, nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác sẽ hoàn thiện, giúp Cần Giờ tiếp cận trực tiếp luồng khách khổng lồ cả từ trong và ngoài nước.

Nhờ hạ tầng thông suốt, hàng chục triệu khách từ các tỉnh miền Tây cũng như khách hạ cánh tại sân bay Long Thành sẽ dễ dàng đến Cần Giờ chỉ trong chưa đầy 1 giờ chạy xe.

Nếu hạ tầng đóng vai trò mở đường đưa du khách đến Cần Giờ, thì hệ sinh thái điểm đến chính là yếu tố giữ chân họ ở lại và chi tiêu nhiều hơn. Vinpearl dự kiến sẽ đồng loạt khai trương hàng loạt công trình điểm nhấn tại Vinhomes Green Paradise vào ngày 1/7/2027. Nổi bật là VinWonders Cần Giờ quy mô 122 ha với 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động quanh năm.

Cùng thời điểm, hai sân golf 36 hố quy mô 155 ha, hệ thống khách sạn 5 sao, khách sạn boutique và biệt thự biển cao cấp cũng sẽ đi vào vận hành. Đến 1/11/2027, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh 7 ha cũng dự kiến khai trương.

VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha cùng hệ sinh thái golf, khách sạn và nghỉ dưỡng quốc tế đánh dấu bước phát triển mới của siêu đô thị ESG++.

Sự hiện diện đồng thời của nhiều nhóm khách hàng, từ khách vui chơi, thưởng thức nghệ thuật trong ngày, khách chơi golf, khách tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo, gia đình nghỉ dưỡng dài ngày đến cộng đồng cư dân tại chỗ, sẽ kéo theo nhu cầu lớn về ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và lưu trú. Điều này tạo nền tảng cho một thị trường dịch vụ vận hành bền bỉ suốt bốn mùa.

Nhà phố Vịnh Tiên hưởng lợi thế kép từ ưu đãi voucher và cam kết tiền thuê

Trên bản đồ Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên hội tụ mật độ siêu tiện ích dày đặc nhất, đồng thời được kiến tạo để trở thành tâm điểm thương mại, dịch vụ và trải nghiệm sầm uất hàng đầu, được ví như “Quận Nhất mới” bên biển.

Trải dọc theo các trục đại lộ lớn như Thời Đại và Tương Lai, dòng sản phẩm nhà phố tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tối ưu công năng làm cửa hàng dịch vụ, văn phòng hoặc tài sản cho thuê. Khi các tổ hợp vui chơi, golf, MICE và lưu trú đi vào hoạt động, Vịnh Tiên sẽ trực tiếp đón trọn dòng tiêu dùng từ cả cư dân lẫn du khách.

Nhà phố Vịnh Tiên đón đầu dòng khách hàng chục triệu lượt đổ về siêu đô thị mỗi năm

Sức hút của nhà phố Vịnh Tiên trong giai đoạn cuối năm 2026 càng trở nên rõ nét khi hội tụ đồng thời ba lợi thế chiến lược.

Thứ nhất là đặc quyền thanh toán bằng voucher tri ân khách hàng Vinhomes. Chủ sở hữu voucher có thể dùng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn nhà, giúp giảm trực tiếp phần vốn tiền mặt cần chuẩn bị ban đầu. Với nhà đầu tư, việc tối ưu dòng vốn đầu vào mang lại sự chủ động lớn để phân bổ nguồn lực cho kế hoạch vận hành kinh doanh sau này.

Thứ hai là chính sách cam kết tiền thuê hấp dẫn. Áp dụng cho quỹ 89 căn nhà phố thương mại đủ điều kiện tại Vịnh Tiên, mức cam kết tiền thuê 6%/năm trong 3 năm giúp chủ nhân có ngay nguồn thu ổn định trong giai đoạn đầu nắm giữ. Thay vì chịu áp lực phải lập tức tự khai thác, nhà đầu tư có thêm thời gian quan sát sức mua và chuẩn bị phương án kinh doanh bài bản.

Voucher tri ân khách hàng Vinhomes được sử dụng để thanh toán tới 30% giá trị căn nhà trước ngày 31/12/2026.

Thứ ba là vị thế đón đầu các cột mốc vận hành của siêu đô thị. Việc sở hữu tài sản trước thời điểm vận hành giúp nhà đầu tư nắm giữ vị thế tiên phong khi mặt bằng thương mại bước vào chu kỳ tăng trưởng.

Ba lợi thế trên tạo nên một điểm giao thoa hiếm có khi voucher giúp tối ưu vốn tự có lúc mua, cam kết thuê bảo chứng dòng tiền, còn hạ tầng và hệ sinh thái mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn. Trong đầu tư bất động sản, chọn đúng tài sản là điều kiện tiên quyết, còn chọn đúng thời điểm để tận dụng đòn bẩy tài chính sẽ làm biên độ lợi nhuận gia tăng vượt trội.

Một bên là những cột mốc vận hành đang đến gần, một bên là đặc quyền tài chính đang dần khép lại. Với những khách hàng đã có sẵn voucher Vinhomes, đây chính là thời điểm thích hợp để sở hữu nhà phố Vịnh Tiên với mức giá dễ chịu, thay vì chần chừ để rồi bỏ lỡ đặc quyền lên tới hàng tỷ đồng.