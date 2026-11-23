Áp thuế đất bỏ hoang: Hết thời 'ôm đất' chờ tăng giá?

Nhà đầu tư "ôm đất" chờ tăng giá chịu sức ép

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, luật quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ và lãng phí nguồn lực đất đai.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, đặt ra một phép tính mới đối với những nhà đầu tư sở hữu đất nhưng không có kế hoạch khai thác cụ thể. Thay vì chỉ chờ đợi giá đất tăng theo thời gian, người nắm giữ bất động sản sẽ phải tính thêm chi phí thuế vào bài toán đầu tư.

Chính thức áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2027. Trong ảnh: Khu đất đấu giá thôn Lòng Khúc (xã Sơn Đồng, Hà Nội) vẫn trong cảnh hoang vắng khi nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng "ôm đất" không xây dựng (Ảnh: Đình Phong).

TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam (VIREED) đánh giá, chủ trương đánh thuế đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng là đúng đắn và kịp thời, phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính sách này hướng đến nhóm đối tượng sử dụng đất kém hiệu quả, trong đó có những nhà đầu tư mua đất chủ yếu để đầu cơ, chờ tăng giá thay vì khai thác giá trị thực của bất động sản.

Theo ông Lượng, tác động đầu tiên của chính sách là yếu tố tâm lý. Trước đây, nhà đầu tư chưa phải chịu khoản thuế này, nhưng khi có chủ trương áp dụng thuế 0,2%, tâm lý thị trường chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Một bộ phận nhà đầu tư có thể cân nhắc lại việc nắm giữ đất trong thời gian dài, đặc biệt là những trường hợp mua đất nhưng không có kế hoạch sử dụng cụ thể.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, mức thuế 0,2% hiện nay vẫn còn khá thấp nếu so với lợi ích kỳ vọng từ việc đầu cơ đất đai. Theo tham chiếu của chuyên gia, mức thuế đối với đất không sử dụng tại một số quốc gia có thể dao động từ 1-6%, trong khi mức dự kiến áp dụng tại Việt Nam mới là 0,2%.

Ông Lượng dẫn chứng, một lô đất trị giá 2 tỷ đồng, nếu áp dụng thuế suất 0,2% thì số tiền thuế phải nộp chỉ khoảng 4 triệu đồng/năm. Trong khi đó, nếu nhà đầu tư nắm giữ lô đất trong 5-10 năm và giá trị bất động sản tăng gấp đôi, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể lớn hơn rất nhiều so với chi phí thuế phải bỏ ra.

"Vì vậy, cần tính toán xem lợi ích từ việc đầu cơ, chờ đất tăng giá có còn lớn hơn nhiều so với chi phí thuế hay không. Nếu mức thuế quá thấp, trong khi lợi ích từ việc nắm giữ đất vẫn cao thì chính sách khó tạo ra sự thay đổi đáng kể trong hành vi của nhà đầu tư. Khi đó, thuế chủ yếu tác động đến tâm lý trong ngắn hạn, chứ chưa đủ sức làm thay đổi quyết định đầu tư trong dài hạn", ông Lượng phân tích.

Từ đó, chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu lộ trình điều chỉnh thuế phù hợp theo từng giai đoạn. Mục tiêu là bảo đảm mức thuế đủ sức điều tiết hành vi đầu cơ, khuyến khích đưa đất vào sử dụng, nhưng không tạo gánh nặng bất hợp lý cho những người có nhu cầu sử dụng đất chính đáng.

Không chỉ đất nền, nhà xây xong bỏ hoang cũng cần được tính đến

Ở góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng công cụ thuế có thể góp phần điều chỉnh hành vi sử dụng đất, nhất là đối với hoạt động găm giữ, đầu cơ, đẩy giá và thổi giá.

Theo ông Đính, khi chi phí nắm giữ đất tăng lên theo thời gian, người dân và doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục giữ đất và đưa đất vào khai thác. Khi đó, tình trạng găm giữ và lãng phí đất có thể giảm, đồng thời tạo áp lực để các chủ thể thay đổi cách sử dụng đất.

“Đất càng để lâu thì người sử dụng càng phải nộp nhiều tiền và đóng thuế cao. Vì vậy, họ sẽ không để đất lãng phí mà phải tìm cách khai thác, đưa đất vào sử dụng”, ông Đính cho hay.

Trao đổi với phóng viên, anh Hữu Nguyên - nhà đầu tư sở hữu đất nền ở Hoài Đức (Hà Nội) cho rằng, mức thuế 0,2% chưa phải khoản tiền quá lớn so với giá trị một lô đất, nhưng nếu phải đóng liên tục trong nhiều năm, đây vẫn là yếu tố cần cân nhắc.

Theo chuyên gia, biệt thự, liền kề bỏ hoang tại các khu đô thị cũng cần áp thuế. Ảnh: Đình Phong.

Cũng theo anh Nguyên, với những người có tiềm lực tài chính, không sử dụng vốn vay và kỳ vọng vào triển vọng dài hạn của khu vực, khoản thuế phải nộp có thể chưa đủ lớn để thay đổi quyết định nắm giữ.

Điều này cho thấy, mức độ tác động của chính sách sẽ phụ thuộc không chỉ vào thuế suất mà còn vào diễn biến giá đất, khả năng thanh khoản và sức chịu đựng tài chính của từng nhà đầu tư.

Ngoài phân khúc đất nền, theo ông Lượng cả những bất động sản đã được xây dựng nhà ở, hoàn thiện mặt ngoài nhưng bị bỏ không trong thời gian dài tại các khu đô thị cũng cần bị áp thuế. Đây cũng là một dạng lãng phí nguồn lực đất đai và tài sản xã hội, thậm chí mức độ lãng phí có thể còn lớn hơn so với đất nền bỏ hoang thông thường.

"Bởi với những khu đô thị đã được đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và xã hội đã bỏ ra nguồn lực rất lớn cho giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và hoàn thiện công trình. Tuy nhiên, nhà đã xây xong nhưng không có người ở, không được khai thác, sử dụng thì toàn bộ nguồn lực đó vẫn đang bị lãng phí. Đáng nói, công trình càng để lâu không sử dụng càng xuống cấp, làm gia tăng chi phí xã hội", ông Lượng phân tích.