Quảng Ngãi khởi công khu đô thị gần 6.700 tỷ đồng tại Măng Đen

TPO - Khu đô thị số 1 Măng Đen có quy mô 264,4 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được kỳ vọng phát triển khu vực phía Tây Quảng Ngãi.

Khu đô thị có diện tích 264,4 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, vị trí tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, kết nối với khu vực Kon Tum và đón đầu quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi trong tương lai.

Khu vực nơi dự án triển khai.

Phối cảnh dự án.

Dự án được quy hoạch theo định hướng “Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng”, hướng tới hình thành một thị trấn nghỉ dưỡng cao nguyên.

Mật độ xây dựng toàn khu tối đa 23,2%, được bố trí với rừng thông, hồ sinh thái, cây xanh và cảnh quan tự nhiên. Không gian dự án được tổ chức thành 4 phân khu chức năng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho rằng, Măng Đen có nhiều lợi thế về khí hậu, rừng, hồ, thác và cảnh quan núi rừng, cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, tiềm năng của vùng đất này vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, giá trị của dự án phải được thể hiện bằng lợi ích thiết thực đối với cộng đồng, thông qua tạo việc làm, mở rộng sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời gìn giữ thiên nhiên và bản sắc văn hóa Măng Đen.