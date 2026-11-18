Khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn với 810 căn hộ cho thuê ở Bắc Ninh

TPO - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh phát sinh ngoài dự toán, hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn vốn dự phòng.

Ngày 17/11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại hai xã Yên Trung và Tam Đa (thành phố Bắc Ninh).

Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023. Dự án được triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Thu Hương

Công trình gồm 6 khối nhà chung cư cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 55.420 m², với 810 căn hộ cho thuê khép kín. Các căn hộ được bố trí thang máy, trang thiết bị và nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, tủ bếp... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động.

Cùng với các khối nhà ở, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ, gồm nhà trẻ, khu vực để xe, cây xanh, mặt nước và khu thể dục thể thao. Những hạng mục này hướng tới hình thành không gian sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ, rèn luyện sức khỏe của người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh phát sinh ngoài dự toán, hạn chế tối đa việc sử dụng nguồn vốn dự phòng.

Về tiến độ, ông Tuấn yêu cầu công trình phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 28/7/2029, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng liên đoàn cũng yêu cầu các đơn vị đặt an toàn lao động, vệ sinh môi trường lên hàng đầu và quản lý chặt chẽ lực lượng thi công, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Với chính quyền địa phương, ông Tuấn đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dự án; các cơ quan chuyên môn quan tâm nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, bố trí các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Mục tiêu là xây dựng không chỉ nơi ở mà còn tạo lập môi trường sống có chất lượng, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và đóng góp vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.