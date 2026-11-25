Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đắk Lắk giải quyết dứt điểm 12 vụ tố cáo

TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trước ngày 31/12.

Ngày 25/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Đây là hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trên tại 34/34 tỉnh, thành phố theo Kế hoạch số 4150/KH-TTCP ngày 6/11/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Đạt đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2026, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; đồng thời rà soát các kết luận thanh tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý những kiến nghị còn tồn đọng.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết từ 1/1 đến 31/10, tỉnh triển khai 77 đoàn thanh tra theo kế hoạch, chuyên đề và đột xuất. Trong đó, 40 đoàn đã ban hành kết luận, 27 đoàn kết thúc thanh tra trực tiếp và 10 đoàn đang tiến hành thanh tra trực tiếp.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế hơn 156,53 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 24,71 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi 5,9 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm 45 tổ chức và 240 cá nhân. Sai phạm chủ yếu liên quan đến xây dựng cơ bản, quản lý tài chính và ngân sách.

Ông Hồ Duy Thành - Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk - thông tin tại buổi làm việc.

Đối với các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk có 8 kết luận, 164 kiến nghị. Đến nay tỉnh đã thực hiện 91 kiến nghị, còn 73 kiến nghị chưa hoàn thành.

Tổng số tiền phải thu hồi ngân sách khoảng 725 tỷ đồng, đã thu hồi 512,4 tỷ đồng. Về xử lý trách nhiệm, đã xử lý 140 tập thể, 352 cá nhân; còn 4 cá nhân chưa được xử lý. Cơ quan chức năng cũng đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc.

Đối với các kết luận thanh tra do tỉnh ban hành, Đắk Lắk đã hoàn thành 598/700 kết luận, đạt 85,43%. Trong tổng số 824 kiến nghị, đã thực hiện 667 kiến nghị. Đáng chú ý, có 2.673 trường hợp phải xử lý trách nhiệm, gồm 693 tổ chức và 1.980 cá nhân. Đến nay, tỉnh đã xử lý 1.965 trường hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái cho biết trong 10 tháng năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát những vấn đề được nêu, đề xuất phương án xử lý dứt điểm; đồng thời kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện kết luận thanh tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ghi nhận kết quả của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, xử lý các kết luận thanh tra chưa hoàn thành, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Đặc biệt, tỉnh phải giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tập trung xử lý dứt điểm 12 vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp trước ngày 31/12. Đối với công tác thanh tra chuyên đề, tỉnh cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ trong tháng 11.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt yêu cầu Đắk Lắk xử lý dứt điểm 12 vụ việc phức tạp, kéo dài.

Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Tiến Đạt yêu cầu đưa các cơ sở nhà, đất bỏ trống vào khai thác trước ngày 31/12, không để xuống cấp, lấn chiếm; tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền trong năm 2026. Đồng thời, cập nhật thống nhất dữ liệu trên Hệ thống 751 và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu của các sở, ngành, cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục II và Thanh tra tỉnh Đắk Lắk làm đầu mối xây dựng quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh; yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể và báo cáo kết quả để Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Thủ tướng Chính phủ.