Bãi rác nhả khói mù mịt bên đường, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kiểm tra

Ngày 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Ea M'Droh.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh tình trạng bãi rác xã Quảng Phú nằm sát tuyến đường, thường xuyên đốt rác gây khói mù mịt, ảnh hưởng đến môi trường và việc đi lại của người dân.

Bãi rác xã Quảng Phú nằm sát đường giao thông.

Cử tri Nguyễn Văn Mẫn (41 tuổi, ở xã Ea M'Droh) cho biết, mỗi lần đi qua khu vực bãi rác, người dân phải đối mặt với khói bụi, mùi hôi nồng nặc. Đáng lo ngại, khói từ việc đốt rác bao phủ một đoạn đường dài, khiến người điều khiển phương tiện bị hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, trước đây bãi rác có tường rào cao khoảng 2m, nhưng hiện nay tường rào không còn, rác thải tràn ra một phần mặt đường. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, dù người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết triệt để.

“Trên tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông liên quan đến tình trạng khói từ bãi rác. Chúng tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với cấp chính quyền về phương án di dời, xử lý bãi rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân”, ông Mẫn kiến nghị.

Sau khi nghe phản ánh của cử tri, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Quảng Phú tổ chức kiểm tra thực tế, rà soát công tác quản lý, vận hành bãi rác và nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Y Nhuân Byă, bãi rác này được quy hoạch từ thời huyện Cư M'gar (cũ), khi đó nằm cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển đô thị, khu dân cư ngày càng mở rộng, khiến khoảng cách giữa khu dân cư và bãi rác dần thu hẹp, phát sinh những vấn đề cần được xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, hiện các xã, phường đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch trong giai đoạn mới. Trong đó, quy hoạch các khu vực xử lý rác thải cần được tính toán đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và những điều kiện thiết yếu khác, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Bãi rác xã Quảng Phú bốc khói mù mịt khi bị đốt.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, sở sẽ làm việc với UBND xã Quảng Phú để nắm tình hình, đồng thời kiểm tra hoạt động của bãi rác.

Việc kiểm tra nhằm xem xét xử lý theo quy định, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong quá trình hoạt động. Đối với kiến nghị di dời bãi rác, sở sẽ phối hợp với UBND xã Quảng Phú đánh giá mức độ ảnh hưởng, công tác quản lý môi trường và quy hoạch khu vực để tham mưu hướng xử lý phù hợp.