Thủ tướng yêu cầu tính đủ vốn cho tăng trưởng hai con số

TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027, Thủ tướng yêu cầu tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Theo Thủ tướng, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Điểm đổi mới quan trọng là xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp, "một chương trình thống nhất, một danh mục nhiệm vụ trọng tâm, một cơ chế theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tổng rà soát các nhiệm vụ cần phải triển khai trong năm 2027, nhất là những nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội để xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể, chi tiết; những nhiệm vụ trọng tâm phải có cơ quan chủ trì và chỉ tiêu định lượng, đo đếm được.

"Vì yêu cầu rất cao, nếu không vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu thì chúng ta không thể làm được. Không chi tiết không được, tinh thần là càng rõ càng tốt, có thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể", Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trước hết phải tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu định lượng cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng kịch bản chi tiết trên các lĩnh vực.

Về nhóm nhiệm vụ liên quan tới khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thương mại hóa trong năm 2027 trên một số ngành, lĩnh vực thiết yếu.

Về công việc trọng tâm từ nay tới cuối năm 2026, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, chỉ đạo để đạt mục tiêu đề ra, nhất là về tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Đặc biệt, theo Thủ tướng là các giải pháp thúc đẩy đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kích cầu tiêu dùng, điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, điều hành giá các mặt hàng…