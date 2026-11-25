TPO - Từ phản ánh của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tới ghi nhận thực tế cơ sở vật chất xuống cấp tại Trạm y tế xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai nhằm có ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ sức khỏe cho bà con địa phương.