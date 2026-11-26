Hiểm họa từ gas trôi nổi: Siết điểm sang chiết gas trái phép

TP - Sau vụ nổ nghi do khí gas tại phường Tân Thuận khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương, Công an TPHCM triển khai tổng rà soát các cơ sở kinh doanh LPG, tập trung truy tìm những điểm sang chiết trái phép. Trong khi đó, những người sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Nạn nhân chưa hết bàng hoàng

Sau vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Anh Ngọc Bình, trú tại căn nhà số 79A đường Bùi Văn Ba, cho biết thời điểm xảy ra vụ nổ, anh đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến anh Bình bị trầy xước da, vợ anh cũng bị thương nhẹ.

Cùng thuê trọ trên đường Bùi Văn Ba, chị Liễu, ở căn nhà số 85, trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Chị kể, lúc xảy ra vụ nổ, chị đang ngồi trong phòng xem phim bằng điện thoại. Bất ngờ, tiếng nổ lớn vang lên khiến chị không kịp phản ứng. Căn nhà đổ sập, đất đá và vật liệu xây dựng vùi lấp người chị.

“Đang ngồi xem điện thoại, tôi bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy người cứng đờ, xung quanh tối om. Sau đó, đất đá, vật liệu từ căn nhà đổ xuống vùi lấp. Tôi cố gắng cử động, nhặt những gì có thể để tìm cách thoát ra ngoài”, chị Liễu nhớ lại.

Theo Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, vụ nổ gas tại 81 đường Bùi Văn Ba làm 2 người tử vong tại hiện trường, một nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11.

Bị mắc kẹt giữa đống đổ nát, chị liên tục kêu cứu nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Bụi đất tràn vào miệng khiến chị khó thở. Một lúc sau, hai người phát hiện, dìu chị ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Ra được bên ngoài, mọi người hỏi có sao không, tôi nói bị đau chân, không thể tự đi được. Sau đó, tôi được đưa ra xe để đi cấp cứu”, chị Liễu kể.

Một nạn nhân khác là anh Đức Phúc cho biết sức ép từ vụ nổ đã hất văng anh khoảng 1m. Anh bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể và gần như mất nhận thức sau tiếng nổ.

“Tôi nghe tiếng nổ rồi bị văng ra khoảng 1m. Lúc đó, tôi choáng váng, không còn biết gì nữa. Người tôi bị trầy xước nhiều chỗ. Sau tiếng nổ, tôi gần như mất nhận thức. Đến khi lực lượng cứu hộ đến, tôi mới biết mình còn sống”, anh Phúc kể.

Truy tìm các điểm sang chiết gas trái phép

Sau vụ nổ, Công an TPHCM đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tổng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo này, Công an TPHCM ban hành kế hoạch, giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) chủ trì, phối hợp với công an cấp xã tổ chức kiểm tra đồng loạt hơn 1.600 cơ sở kinh doanh LPG.

Vụ nổ còn khiến 9 người bị thương. Đến nay, 7 người đã xuất viện, 2 người tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng PC07, đợt kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG, đồng thời nhận diện, loại trừ nguy cơ mất an toàn trong quá trình kinh doanh, bảo quản và sử dụng gas.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung rà soát, không bỏ lọt các cơ sở sang chiết gas trái phép. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự.

Trung tá Châu cũng lưu ý các tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ bình gas mini cần tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện an toàn, chỉ kinh doanh những sản phẩm được phép lưu hành.

Vụ nổ khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn Khoảng 11h ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas ở địa chỉ 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức công phá khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác sập một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy hư hỏng nặng. 3 người tử vong.

Trên thị trường hiện có hai loại bình gas mini: loại chỉ sử dụng một lần và loại được thiết kế để nạp lại. Với loại dùng một lần, tuyệt đối không được sang chiết, tái nạp. Ngay cả bình được phép nạp lại cũng phải được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Bên cạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas, Công an TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu chế xuất và khu công nghiệp, nhất là trong thời điểm cuối năm và mùa khô.

Lực lượng chức năng cũng chú trọng đánh giá điều kiện an toàn, khả năng vận hành thực tế của hệ thống PCCC tại các nhà xưởng quy mô lớn. Những cơ sở không bảo đảm an toàn sẽ bị xử lý nghiêm; trường hợp vi phạm đến mức phải đình chỉ sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động.