Những người trẻ kiến tạo giá trị trên không gian số

TPO - Khi một video có thể thu hút hàng triệu lượt xem, một câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho hàng vạn người, sức ảnh hưởng của những nhà sáng tạo nội dung số không còn đơn thuần là câu chuyện thành công của mỗi cá nhân. Đó còn là nguồn lực xã hội cần được khơi dậy, kết nối và phát huy để kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Từ sức ảnh hưởng cá nhân đến sức mạnh cộng đồng

Ngày 23/11, tại cuộc họp báo về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long cho biết, sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại TPHCM, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Từ 421 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, trong đó có 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu và 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn 100 thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số tích cực.

Những con số về sức ảnh hưởng của 100 gương mặt được lựa chọn rất đáng chú ý: Tổng cộng hơn 76,3 triệu người theo dõi, 33,6 tỷ lượt xem và 1,36 tỷ lượt tương tác trong 12 tháng; 23 người có kênh chính từ một triệu người theo dõi trở lên.

Các đại biểu hoạt động trên 8 nhóm lĩnh vực, trải rộng từ quảng bá hình ảnh Việt Nam, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, thể thao đến giáo dục, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, truyền thông chính sách, tình nguyện và an sinh xã hội.

Đặc biệt, cùng với hoạt động tôn vinh, Trung ương Đoàn sẽ thành lập Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026–2031.

Đây là bước đi có ý nghĩa rất quan trọng trong đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Khi một phần đáng kể đời sống, công việc, các mối quan hệ xã hội của người trẻ đã dịch chuyển lên môi trường số, công tác Đoàn cũng cần thích ứng với sự dịch chuyển ấy.

Không thể chỉ đưa những phương thức hoạt động truyền thống lên môi trường số mà kỳ vọng tạo ra hiệu quả mới. Cần phát huy chính những người am hiểu môi trường này, có khả năng sáng tạo, có uy tín và biết cách giao tiếp với giới trẻ bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Việc hình thành mạng lưới cũng đặt nền móng cho sự chuyển dịch từ tôn vinh những thành công cá nhân sang phát huy sức mạnh cộng đồng, từ những hoạt động riêng lẻ sang sự kết nối lâu dài, có mục tiêu và trách nhiệm xã hội.

Trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem

Không gian mạng đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành sự chú ý của công chúng. Trong cuộc cạnh tranh ấy, nội dung có giá trị không mặc nhiên được đón nhận nhiều hơn nội dung phản cảm; sự thật không phải lúc nào cũng lan truyền nhanh hơn tin giả.

Có những người dành nhiều tháng nghiên cứu để thực hiện một sản phẩm phổ biến tri thức, nhưng lượng người xem có thể không bằng một video gây sốc được thực hiện trong vài phút.

Bởi vậy, lựa chọn con đường sáng tạo có trách nhiệm không chỉ đòi hỏi tài năng, sự kiên trì mà còn cần bản lĩnh trước sức hấp dẫn của danh tiếng và lợi ích kinh tế.

Càng có nhiều người theo dõi, mỗi phát ngôn, mỗi sản phẩm của nhà sáng tạo càng có khả năng tác động đến nhận thức và hành vi của người khác. Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm xã hội càng cao.

Thước đo thành công của một nhà sáng tạo nội dung không chỉ là có bao nhiêu người biết đến mình, mà còn là có bao nhiêu giá trị tốt đẹp được tạo ra từ sự nổi tiếng ấy.

Tuy nhiên, lan tỏa điều tích cực không đồng nghĩa với việc chỉ nói về những điều tốt đẹp, né tránh những vấn đề còn bất cập trong đời sống. Một sản phẩm phản ánh trung thực hiện thực, chỉ ra những hạn chế, bảo vệ lẽ phải và góp phần thúc đẩy sự thay đổi cũng mang giá trị tích cực.

Đối với đoàn viên, thanh niên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không tách rời việc bảo vệ sự thật, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lan tỏa những thành tựu của đất nước và đấu tranh với thông tin sai lệch bằng chứng cứ, lập luận thuyết phục.

Một sản phẩm sáng tạo hấp dẫn về lịch sử dân tộc, một câu chuyện chân thực về những đổi thay của quê hương, một video giới thiệu thành tựu khoa học của người Việt có thể giúp người trẻ hiểu hơn về đất nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin vào con đường phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Điều kỳ vọng ở Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ không chỉ là những chiến dịch truyền thông có hàng triệu lượt tiếp cận, mà còn là sự hình thành những cộng đồng sáng tạo có trách nhiệm, có khả năng đưa các giá trị tốt đẹp vào đời sống.