Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Lý Sơn ngập sâu, nước chảy xiết

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến lượng mưa tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong 24 giờ đạt 398 mm, làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực ngập nguy hiểm, đồng thời triển khai lực lượng ứng phó mưa lũ.

Mưa trắng trời, nhiều nhà dân ở Lý Sơn ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, địa bàn có mưa rất lớn.

Theo đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua ở khu vực đặc khu Lý Sơn đạt 398 mm, khiến nước dâng tại nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư.

Lực lượng chức năng ở đặc khu Lý Sơn giúp người dân dọn đất đá trên các tuyến đường bị ngập.

Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết. Khu vực đồng ruộng ngập úng, trong khi bên dưới có nhiều giếng, hố sâu và công trình thoát nước. Những vị trí này bị nước mưa che khuất, khiến người đi đường khó nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, nơi có dòng nước chảy xiết; không đi qua đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn. Người dân cần chú ý các khu vực có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất, tránh nguy cơ sụt, trượt hoặc bị nước cuốn trôi.

Lượng mưa đo được trong 24 giờ qua ở khu vực đặc khu Lý Sơn đạt 398 mm.

Địa phương đồng thời triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Trước diễn biến mưa lớn, đặc khu cũng giao cho hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế việc đi lại trong thời điểm nhiều tuyến đường bị ngập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở Lý Sơn ngập sâu, nước chảy xiết.

Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp với các lực lượng rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt. Các lực lượng tổ chức chốt chặn tại tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần; xây dựng phương án sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động, hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.