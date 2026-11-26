Kho chứa thiết bị, máy móc ở TPHCM bốc cháy dữ dội

TPO - Kho chứa hàng thiết bị công nghiệp cơ khí rộng khoảng 450m² tại phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) bất ngờ bốc cháy trong đêm. Vụ hỏa hoạn khiến khoảng 75m² nhà kho cùng nhiều máy móc, dầu nhớt bị thiêu rụi.

Clip: Cháy kho hàng thiết bị cơ khí ở TPHCM, 75m² nhà kho bị thiêu rụi

Khoảng hơn 22h ngày 25/11, người dân sống trên đường An Nhơn (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn. Chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện lửa bùng lên từ một nhà kho nằm trong hẻm 86 đường An Nhơn.

Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Lo ngại cháy lan, các hộ dân sống lân cận khẩn trương di dời tài sản, sơ tán ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (PC07, Công an TPHCM) điều động một xe chỉ huy, ba xe chữa cháy, một xe bồn cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp đã tiến hành phong tỏa khu vực đường An Nhơn để phục vụ chữa cháy.

Do nhà kho nằm sâu trong hẻm nhỏ, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến 22h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

24 cảnh sát cùng nhiều xe chữa cháy dập lửa tại kho hàng ở TPHCM. Ảnh: X.Đ

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra tại kho chứa hàng thiết bị công nghiệp cơ khí ở khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp.

Chất cháy chủ yếu là máy móc phục vụ ngành cơ khí băng tải và dầu nhớt bôi trơn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khoảng 75/450m² diện tích nhà kho cùng một số máy móc, dầu nhớt bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.