Malaysia bắt phi công không quân dùng máy bay quân sự buôn lậu ma tuý

TPO - Cảnh sát Malaysia cho biết, một phi công thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) vừa bị bắt giữ vì tình nghi điều phối và vận chuyển hàng từ khu vực thung lũng Klang đến bang Sabah cho đường dây buôn lậu ma túy.

Giám đốc Cục điều tra tội phạm ma túy Malaysia Bukit Aman Hussein Omar Khan phát biểu với báo chí ngày 25/11. (Ảnh: CNA)

Ngày 25/11, ông Hussein Omar Khan - Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, cho biết đường dây này bị tình nghi đã sử dụng các phương tiện quân sự, bao gồm cả cơ sở của RMAF, để vận chuyển ma túy.

Phi công nói trên là một trong 13 nghi phạm thuộc đường dây bị bắt giữ kể từ sau vụ thu giữ 96,6 kg ma túy đá, trị giá 4,83 triệu ringgit Malaysia, tại căn cứ không quân Subang đầu tháng này. Trong số các nghi phạm có sáu sĩ quan khác của RMAF và sáu dân thường.

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời ông Hussein cho biết: "Ngoài vai trò điều phối, người này còn trực tiếp tham gia vận chuyển, đưa các lô hàng ma túy từ khu vực thung lũng Klang đến bang Sabah".

Theo ông Hussein, kết quả điều tra cho thấy ma túy đã được vận chuyển đến nhiều địa điểm, trong đó có đảo Labuan và thành phố Tawau thuộc bang Sabah.

Cảnh sát lần đầu tiên nhận được thông tin về khả năng các phương tiện quân sự bị sử dụng để buôn lậu ma túy, sau vụ thu giữ lớn hồi tháng 1 năm nay. Vụ việc liên quan đến 6 container hàng tại cảng Klang, có điểm đến là Teluk Sepanggar thuộc bang Sabah.

Cuộc điều tra chính thức đã được mở vào tháng 7.

Ngày 19/11, cảnh sát Malaysia cho biết đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy bị tình nghi sử dụng các cơ sở vận tải hàng không của RMAF tại Subang để đưa ma túy vào bang Sabah, trước khi phân phối ra các thị trường quốc tế. 11 nghi phạm thuộc đường dây đã bị bắt giữ, trong các cuộc đột kích được tiến hành với sự phối hợp của RMAF tại khu vực thung lũng Klang và đảo Labuan vào ngày 17/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Khaled Nordin cho biết, số ma túy đá được phát hiện trong 5 vali và một thùng hàng tại cơ sở hậu cần thuộc căn cứ không quân Subang. Đây là vụ việc đầu tiên thuộc loại này được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ.

Cảnh sát cho biết đang tiếp tục truy tìm những đối tượng khác liên quan đến đường dây.