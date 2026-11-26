Diễn viên Ngọc Anh: 'Sinh con xong, tôi sốc'

TPO - Sau gần ba năm kết hôn, sinh con và tạm gác công việc, diễn viên Ngọc Anh trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim Việt giờ vàng.

Ngọc Anh cho biết cô giảm khoảng 10 kg sau sinh, còn 46 kg khi trở lại phim trường với vai Vân trong Trời cao nguyên xanh. Ảnh: Dương Triều.

Phạm Ngọc Anh sinh năm 1996, tay ngang đến với diễn xuất. Cô từng góp mặt trong Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Lửa ấm và được khán giả chú ý khi vào vai y tá Ngọc trong Phố trong làng (2021). Sau Gia đình mình vui bất thình lình, Ngọc Anh tạm gác việc đóng phim để lập gia đình và chăm con nhỏ.

Khi trở lại với Trời cao nguyên xanh của đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, Ngọc Anh vào vai Vân, vị hôn thê của Đại úy Quang Tuấn (Xuân Phúc). Khi Tuấn nhận nhiệm vụ ở Tây Nguyên, hai người phải yêu xa. Mẹ Vân lo con gái vất vả nếu lấy một người thường xuyên đi công tác. Sự xa cách cũng khiến cả hai dễ hiểu lầm nhau, có lúc Tuấn nghĩ đến chuyện chia tay.

Ở tập cuối, Tuấn gọi Vân là vợ khi trò chuyện với đồng đội, hé lộ kết cục của mối tình. Tuy nhiên, việc Vân vắng mặt trong tập này khiến một số khán giả tiếc nuối.

Trở lại màn ảnh sau gần ba năm vắng bóng, Ngọc Anh được khen giữ phong độ và thể hiện tâm lý nhân vật Vân có chiều sâu hơn. Nhiều trích đoạn thu hút hàng triệu lượt xem.

Sợ cảm giác bị thụt lùi

Ngọc Anh nói trải nghiệm kết hôn, làm mẹ giúp cô có thêm cảm xúc khi diễn xuất, biết tĩnh lại và cảm nhận nhân vật nhiều hơn. Ảnh: Dương Triều.

- Điều gì ở vai Vân khiến chị muốn trở lại đóng phim sau gần ba năm?

- Tôi đọc kịch bản và có cảm xúc ngay với nhân vật. Vân là cô gái gần 30 tuổi, có người yêu phải xuống địa bàn làm việc và chấp nhận yêu xa. Tôi thấy mình đồng cảm với nhân vật. Thanh xuân có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, phải lựa chọn hoặc chờ đợi.

Sau gần ba năm kết hôn, sinh con, tôi trở lại phim trường với cảm giác vừa hồi hộp vừa bỡ ngỡ. Trước đây, tôi dễ bị cảm xúc kéo đi. Bây giờ, tôi biết cách tĩnh lại và cảm nhận nhiều hơn. Có lẽ khi đã có gia đình và làm mẹ, mình trải qua nhiều cảm xúc hơn, tâm lý có chiều sâu và độ đằm hơn.

Phim quay ở Tây Nguyên gần ba tháng, có những đợt tôi đi khoảng 10 ngày mới về nhà một lần, trong khi con lúc đó mới hơn một tuổi. Tôi nhớ con nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ. Tôi đi làm thì tập trung cho vai diễn, khi trở về nhà, tôi dành thời gian trọn vẹn cho con.

Điều kiện quay cũng không dễ. Địa hình hiểm trở, thời tiết thay đổi, mưa rừng khiến lịch quay có lúc phải dừng lại.

- Cuộc sống của chị hiện tại thế nào?

- Tôi từng lường trước những thay đổi sau khi sinh con nhưng thực tế vẫn bất ngờ. Giai đoạn đầu, tôi thậm chí chưa chấp nhận được sự thay đổi của bản thân. Tôi dành phần lớn thời gian cho con, phải kiêng khem, sinh hoạt đảo lộn, vợ chồng cãi nhau khá nhiều vì cả hai chưa quen với cuộc sống mới. Tôi nghĩ đó là cú sốc mà nhiều người làm mẹ phải trải qua.

Sau đó, tôi phải tự điều chỉnh, cùng chồng thống nhất cách chăm con, gây dựng kinh tế và tôn trọng công việc riêng của nhau.

Đến hiện tại, tôi tự tin nhất với vai trò làm mẹ. Có thể tôi chưa phải người vợ hay con dâu hoàn hảo nhưng làm mẹ là điều tôi rất nghiêm túc.

Nữ diễn viên cho biết chồng tin tưởng, ủng hộ những quyết định nghề nghiệp và chia sẻ việc chăm con. Ảnh: Dương Triều.

Có một điều tôi luôn biết rõ là mình không thể chỉ ở nhà. Tôi sợ nhất cảm giác bị quên lãng, bị thụt lùi hoặc giậm chân tại chỗ. Trong thời gian mang thai và chăm con nhỏ, tôi gần như không làm ra tiền. Nhưng ngay cả khi không có áp lực tài chính, tôi vẫn muốn có con đường riêng.

Tôi từng nói thẳng với chồng rằng nếu kết hôn, tôi không thể ở nhà làm nội trợ và chỉ chăm con. Không phải vì anh ấy không thể nuôi tôi mà bởi tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình. Những năm qua, tôi có kinh doanh nhưng chủ yếu xem đó là trải nghiệm và những lần va vấp. Sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra nghệ thuật vẫn là lĩnh vực mình có nhiều cơ hội hơn và muốn tập trung trở lại.

Tôi yêu gia đình, yêu con nhưng cần công việc để cảm thấy mình đang phát triển.

Muốn có sự nghiệp rực rỡ

- Chồng chị ủng hộ chị theo đuổi công việc ra sao?

- Anh ấy không can thiệp vào những quyết định nghề nghiệp của tôi. Thậm chí, anh ấy từng nói tôi chưa đủ “cháy” với công việc. Tôi muốn tiến xa hơn và anh ấy cũng muốn tôi chăm chỉ hơn.

Cách anh ấy thể hiện tình cảm không giống tôi. Anh không nói những câu quá tình cảm mà thể hiện bằng trách nhiệm và những việc rất nhỏ như chăm con, rửa bình sữa, chuẩn bị đồ dùng cho con hay lo kinh tế.

Ngày anh tỏ tình, anh tự trang trí nhà, chuẩn bị bóng bay, bánh, hoa và đồ ăn. Tôi lại không thích vì muốn đi nhà hàng, chụp ảnh và nói thẳng với anh. Có lẽ điều đó vô tình làm anh tổn thương nên sau lần ấy, anh quyết định không làm những chuyện tương tự. Sau này nhìn lại, tôi nhận ra mình thiếu sự mềm mại.

Từng hay ghen và kiểm tra điện thoại của người yêu, Ngọc Anh nói cô học cách thay đổi khi gặp chồng. Ảnh: Dương Triều.

Trước đây tôi cực kỳ hay ghen, ích kỷ và thích kiểm soát. Khi yêu, tôi kiểm tra điện thoại, lịch sử lướt web của người yêu. Nhưng khi gặp chồng, tôi tự thay đổi bởi nhận ra nếu cứ ganh đua và kiểm soát thì người khổ đầu tiên là mình.

Một mối quan hệ thiếu niềm tin rất khó đi tiếp. Người đàn ông phải khiến tôi cảm thấy đủ an toàn để tôi có thể tự buông bỏ tính cách đó. Chồng có những cuộc gặp gỡ, bạn bè, công việc riêng và tôi tôn trọng điều đó. Tôi cũng có sự nghiệp của mình.

Tôi từng không quan tâm quá nhiều đến kinh tế của chồng khi yêu nhưng sau khi kết hôn, sinh con và trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn, tôi mới hiểu hai người cần thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Khi bước vào hôn nhân, mình cần thực tế và có trách nhiệm với cuộc sống chung.

“Không phải vì anh ấy không thể nuôi tôi mà bởi tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình”, Ngọc Anh chia sẻ. Ảnh: Dương Triều.

“Tôi không ngại bắt đầu lại. Điều tôi sợ nhất là đứng yên”, Ngọc Anh nói về lần trở lại phim trường. Ảnh: Dương Triều.

- Chị mong gì ở lần trở lại này?

- Tôi biết mình không phải diễn viên mà 10 người xem thì cả 10 người đều khen. Tôi lường trước những ý kiến trái chiều nhưng muốn tiếp tục làm nghề và sẵn sàng học hỏi lại từ đầu nếu cần.

Tôi không muốn hy sinh hoàn toàn sự nghiệp vì gia đình. Tôi cũng không muốn vì công việc mà bỏ quên con. Có lẽ bài toán của tôi bây giờ là làm sao để vừa là người mẹ tốt, vừa có một sự nghiệp khiến bản thân tự hào.

Tôi không ngại bắt đầu lại. Điều tôi sợ nhất là đứng yên và tôi muốn có sự nghiệp rực rỡ.