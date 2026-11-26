Chiêu ‘chạy’ thủ tục đất đai, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người

TPO - Hứa hẹn lo nhanh thủ tục tách thửa, sang tên, cấp sổ đỏ, một phụ nữ ở Phú Thọ nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt 756 triệu đồng.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can Hà Thị Thập (SN 1978, trú tại thôn Cầu Đọ, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2026, Hà Thị Thập đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai như tách thửa, sang tên, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai bị can Hà Thị Thập.

Thập đưa ra những lời hứa hẹn có thể giải quyết nhanh chóng các thủ tục nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng những thông tin này, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Thập để nhờ thực hiện các công việc liên quan đến đất đai.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thập không thực hiện các thủ tục như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định Hà Thị Thập đã chiếm đoạt tổng số tiền 756 triệu đồng của nhiều người.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.