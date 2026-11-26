Không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn diện rộng

TPO - Dự báo từ chiều tối và đêm 27/11, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, miền Trung đón mưa lớn trên diện rộng, từ Huế đến Khánh Hoà.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong những ngày tới, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Vào trưa chiều, nền nhiệt tăng dần trời, hửng nắng và ấm dần với nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.



Mưa lớn có thể bao trùm khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 27/11.

Do mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động.

Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển Động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.