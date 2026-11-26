Mưa lớn trở lại, Gia Lai rà soát các điểm sạt lở, sẵn sàng di dời dân

TPO - Dự báo từ ngày 27-29/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300mm, cá biệt có nơi trên 400mm. Các địa phương được yêu cầu rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán người dân.

Ngày 26/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đã có yêu cầu sở, ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo, từ ngày 27-29/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có nơi trên 400mm.

Nước đổ về khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai sau đợt mưa lớn ngày 12/11. Ảnh: Trương Định.



Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời thông tin đến người dân.

Chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu các công trình đang thi công triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người, phương tiện, thiết bị và công trình; không để công trình thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn ở các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã xảy ra sạt lở (nhất là các điểm sạt lở, hư hỏng trong đợt mưa lớn từ ngày 9-13/11 chưa được khắc phục).

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các ngầm, tràn, cầu yếu, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, thông tin, cảnh báo kịp thời đến các sở, ngành, địa phương, đặc biệt tại lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, sông Ba và các địa bàn có nguy cơ cao. Sở Công Thương chỉ đạo, phối hợp vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ đã tích đầy nước.

Trước đó, từ 9-13/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, một số nơi trên 120mm, nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Qua thống kê, toàn tỉnh có khoảng 1.857 nhà bị ngập, cô lập và 5 nhà bị tốc mái. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, ngầm, tràn, sạt lở, hư hỏng một số điểm giao thông.