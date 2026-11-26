Chó nghi dại cắn 7 người ở Cà Mau

TPO - Một con chó ở Cà Mau có dấu hiệu hung dữ, chạy rông rồi cắn 7 người ở xã U Minh và Nguyễn Phích, sau đó con chó bị người dân đập chết và ném xác xuống sông.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh, con chó nghi mắc bệnh dại nặng khoảng 18kg, của gia đình ông L.H.S. (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh) nuôi.

Trong hai ngày 23 và 24/11, con chó có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân ở 2 xã.

Ngành chức năng thăm hỏi, động viên một người dân nghi bị chó dại cắn. Ảnh: CTV.

Sau khi cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây đập chết và ném xác con chó xuống sông.

Lực lượng thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm xác chó để lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngay sau đó, 7 nạn nhân bị chó cắn đều đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm thuốc phòng dại. Hiện, Trạm Chăn nuôi và Thú y đã chuyển danh sách, thông tin các trường hợp bị phơi nhiễm cho Trạm Y tế hai xã để phối hợp theo dõi.