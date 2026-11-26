Trung Quốc: Nghiên cứu mới về mức phơi nhiễm của các loại thuốc lá

Song song với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nhóm sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc cũng đặt bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận và sử dụng nicotine là một ưu tiên trong chính sách quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy việc phân biệt sản phẩm theo đặc tính và mức độ rủi ro không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, mà đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được thiết kế phù hợp với từng loại sản phẩm và từng nhóm đối tượng.

Thêm đánh giá về thuốc lá không khói

Một thông tin đáng tham khảo: Tháng 10/2026, Viện Nghiên cứu Thuốc lá Trịnh Châu, trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Trung Quốc (CNTC), công bố nghiên cứu về hệ thống đánh giá mức phơi nhiễm tại miệng (Mouth-Level Exposure – MLE) đối với các thành phần có hại trong sản phẩm thuốc lá. Nghiên cứu tập trung so sánh ba nhóm sản phẩm gồm thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điếu đầu lọc nhỏ và TLNN.

Kết quả cho thấy, trong ba nhóm được khảo sát, người sử dụng TLNN ghi nhận mức phơi nhiễm với các chất có hại tại miệng ước tính thấp nhất. Đáng chú ý, mức phơi nhiễm hằng ngày đối với năm chất (có nguy cơ gây ung thư thường thấy khi hút thuốc) gồm formaldehyde, crotonaldehyde, acrolein, phenol và hydrogen cyanide (HCN) ở người sử dụng sản phẩm này thấp hơn nhiều so với người hút thuốc lá điếu truyền thống.

Về mặt khoa học, dữ liệu MLE giúp làm rõ hơn sự khác biệt về mức độ tiếp xúc của người sử dụng với các thành phần có hại, tạo cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về phơi nhiễm, hấp thu sinh học và đánh giá tác động sức khỏe. Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc nghiên cứu các sản phẩm thuốc lá có cơ chế hoạt động khác nhau.

Đặt cạnh nghiên cứu năm 2019, kết quả MLE mới công bố cho thấy sự nhất quán trong các bằng chứng khoa học về sự khác biệt giữa sản phẩm không khói này và thuốc lá điếu truyền thống: không chỉ mức phát thải các chất có hại thấp hơn trong điều kiện thử nghiệm, mà mức phơi nhiễm ước tính của người sử dụng đối với nhiều thành phần độc hại cũng thấp hơn đáng kể. Việc không có quá trình đốt cháy được xem là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự khác biệt này. Hai hướng nghiên cứu, từ phân tích phát thải đến đánh giá mức phơi nhiễm, bổ sung cho nhau trong việc làm rõ đặc tính hóa học và mức độ tiếp xúc với các chất có hại của sản phẩm trên.

Quản lý theo bằng chứng khoa học, kết hợp cơ chế ngăn giới trẻ nghiêm ngặt

Song song với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nhóm sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc cũng đặt bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận và sử dụng nicotine là một ưu tiên trong chính sách quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy việc phân biệt sản phẩm theo đặc tính và mức độ rủi ro không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, mà đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được thiết kế phù hợp với từng loại sản phẩm và từng nhóm đối tượng.

Trước khi khởi động quá trình xây dựng tiêu chuẩn cho TLNN, Trung Quốc đã đưa thuốc lá điện tử (TLĐT) vào khuôn khổ quản lý từ năm 2022, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc cùng các biện pháp kiểm soát hoạt động sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Hệ thống quản lý được triển khai theo hai hướng song song. Một mặt, Trung Quốc thiết lập cơ chế quản lý sản phẩm thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật, giấy phép sản xuất, kinh doanh và nền tảng giao dịch thống nhất trên toàn quốc, nhằm kiểm soát chất lượng và các kênh lưu thông sản phẩm. Qua đó, hoạt động kinh doanh được đưa vào khuôn khổ quản lý, thay vì để thị trường vận hành thiếu kiểm soát.

Mặt khác, các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên được áp dụng nghiêm ngặt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận TLĐT. Trung Quốc cấm bán sản phẩm cho người dưới 18 tuổi, không cho phép bố trí điểm bán gần trường học, cấm kinh doanh qua Internet và máy bán hàng tự động. Quy định cũng không cho phép lưu hành các loại TLĐT có hương vị khác mùi thuốc lá hoặc TLĐT hệ thống mở (cho phép người dùng tự bổ sung dung dịch). Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu thiết bị TLĐT phải có chức năng ngăn trẻ em khởi động và bảo vệ chống kích hoạt ngoài ý muốn.

Các cửa hàng ở Trung Quốc treo biển thông báo không bán TLĐT cho trẻ vị thành niên.

Theo khảo sát gần nhất tại 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ học sinh trung học đang sử dụng TLĐT giảm từ 3,6% năm 2021 xuống 2,4% năm 2023. Ở nhóm sinh viên đại học, tỷ lệ này giảm từ 2,5% năm 2021 xuống 0,7% năm 2025.

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC), xu hướng giảm tỷ lệ sử dụng TLĐT ở học sinh diễn ra trong cùng giai đoạn Trung Quốc triển khai các chính sách quản lý toàn diện từ năm 2021 đến 2022.

Những diễn biến trên cho thấy quản lý sản phẩm thuốc lá theo đặc tính và mức độ rủi ro, đồng thời bảo vệ thanh thiếu niên, không phải là hai mục tiêu đối lập. Ngược lại, đây là hai trụ cột cần được triển khai đồng thời: một mặt, xây dựng cơ sở khoa học và công cụ quản lý phù hợp với từng nhóm sản phẩm; mặt khác, thiết lập hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn người chưa thành niên tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chứa nicotine. Cách tiếp cận này không chỉ được triển khai tại Trung Quốc mà còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia đi trước trong chính sách kiểm soát thuốc lá như Mỹ, Nga, Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác.