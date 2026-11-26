DKN BEAUTY cập nhật ONDA PRO, đón đầu 'cơn sốt' thẩm mỹ không xâm lấn

Giữa làn sóng thẩm mỹ không xâm lấn đang bùng nổ tại các thị trường Hàn Quốc và Hollywood, DKN BEAUTY chính thức tiếp nhận công nghệ vi sóng Coolwaves ONDA PRO, đánh dấu bước chuyển mình bắt nhịp xu hướng quốc tế và nâng cao trải nghiệm thẩm mỹ cho khách hàng Việt Nam.

Từ Hàn Quốc đến Hollywood: Làm đẹp không gián đoạn lịch trình lên ngôi

Xu hướng làm đẹp đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên, đường nét hài hòa và hạn chế can thiệp phẫu thuật. Trong đó, tại thị trường Hàn Quốc và Hollywood, các công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn ngày càng được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện độ săn chắc, định hình đường nét gương mặt và cơ thể.

Sức hút của thị trường làm đẹp Hàn Quốc thể hiện qua sự phát triển mạnh mẽ của du lịch y tế và thẩm mỹ. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, năm 2025, quốc gia này đón hơn 2 triệu bệnh nhân quốc tế, tăng mạnh so với 1,17 triệu người năm trước. Trong đó, lĩnh vực da liễu chiếm 62,9%, phần nào phản ánh sức hút của các dịch vụ chăm sóc da và thẩm mỹ tại “xứ sở kim chi”.

ONDA PRO - Công nghệ tạo hình cơ thể không xâm lấn xuất sắc nhất được vinh danh tại AMWC 2024.

Không chỉ trải nghiệm văn hóa K-beauty, nhiều du khách còn kết hợp các liệu trình chăm sóc sắc đẹp trong chuyến đi. Những phương pháp ứng dụng sóng siêu âm và các công nghệ trẻ hóa ít xâm lấn đang góp phần tạo nên sức hút cho thị trường làm đẹp tại Seoul.

Tại Hollywood, nơi những ngôi sao thường xuyên xuất hiện trước ống kính và trên thảm đỏ, việc duy trì diện mạo chỉn chu luôn được chú trọng. Các phương pháp chăm sóc sắc đẹp không phẫu thuật vì thế cũng nhận được sự quan tâm trong giới nghệ sĩ. Theo The Daily Beast, nam diễn viên Kyle MacLachlan từng trải nghiệm liệu trình ứng dụng công nghệ ONDA Coolwaves cùng chuyên gia thẩm mỹ Keren Bartov.

Điểm chung đằng sau những xu hướng này là nhu cầu làm đẹp phù hợp với nhịp sống bận rộn. Bên cạnh kết quả thẩm mỹ, khách hàng ngày càng quan tâm đến thời gian thực hiện, khả năng phục hồi và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt. Những giải pháp hạn chế thời gian nghỉ dưỡng vì vậy trở thành lựa chọn đáng chú ý, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho thị trường thẩm mỹ Việt Nam.

DKN BEAUTY đón đầu xu hướng, hoàn thiện “mảnh ghép” thẩm mỹ không xâm lấn

Bắt nhịp làn sóng làm đẹp quốc tế, DKN BEAUTY tiếp tục hoàn thiện danh mục dịch vụ với sự hiện diện của công nghệ vi sóng Coolwaves ONDA PRO từ DEKA Laser (Italy). Bước đầu tư này được đánh dấu bằng sự kiện chuyển giao công nghệ cùng TRANFA, đơn vị phân phối độc quyền ONDA PRO tại Việt Nam.

Đại diện TRANFA và DKN BEAUTY tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ vi sóng ONDA PRO.

Việc cập nhật ONDA PRO không đơn thuần là bổ sung một thiết bị mới, mà còn thể hiện sự chủ động của DKN BEAUTY trước những thay đổi trong thị hiếu làm đẹp.

ONDA PRO ứng dụng công nghệ vi sóng Coolwaves nhằm hỗ trợ cải thiện mỡ nọng cằm, mỡ khu trú, tình trạng da kém săn chắc và định hình đường nét gương mặt, cơ thể mà không cần phẫu thuật. Với khả năng ứng dụng trên nhiều vùng, công nghệ giúp DKN BEAUTY mở rộng lựa chọn dịch vụ, từ chăm sóc đường nét gương mặt đến hỗ trợ cải thiện vóc dáng, hướng đến những nhu cầu làm đẹp khác nhau của khách hàng.

Công nghệ vi sóng ONDA PRO chính thức có mặt tại DKN BEAUTY.

Nhận định về xu hướng thị trường, bác sĩ Nguyễn Minh Khôi - Founder DKN BEAUTY chia sẻ: “Tại các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), nhu cầu giảm mỡ không xâm lấn đang ngày càng được quan tâm. Tôi cho rằng khách hàng Việt Nam cũng sẽ dần dịch chuyển theo xu hướng này, bởi không phải ai cũng muốn trải qua phẫu thuật và thời gian hồi phục kéo dài. Vì vậy, ONDA PRO có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam”.

Thêm lựa chọn định hình đường nét không xâm lấn ngay tại TP.HCM

Sự hiện diện của ONDA PRO tại DKN BEAUTY mang đến thêm lựa chọn cho những khách hàng tại TP.HCM đang quan tâm đến tình trạng mỡ nọng cằm, mỡ khu trú, đường nét kém thon gọn hay làn da thiếu săn chắc.

Thêm lựa chọn định hình đường nét gương mặt và cơ thể ONDA PRO tại TP. HCM.

Đặc biệt, việc tiếp cận công nghệ mới ngay tại TP.HCM mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình tư vấn, lựa chọn liệu trình và theo dõi sau làm thẩm mỹ. Tùy theo tình trạng thực tế và mục tiêu thẩm mỹ, khách hàng có thể được tư vấn giải pháp phù hợp, thay vì áp dụng một phương pháp chung cho mọi nhu cầu.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Khôi, ONDA PRO là lựa chọn có thể cân nhắc đối với những khách hàng mong muốn được hỗ trợ giảm mỡ, cải thiện độ săn chắc của da nhưng có ngưỡng chịu đau thấp, đồng thời ưu tiên các phương pháp hạn chế thời gian nghỉ dưỡng và tác động không mong muốn trên bề mặt da.

Sự hiện diện của ONDA PRO tại DKN BEAUTY không chỉ góp phần đa dạng hóa các dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn tại TP.HCM, mà còn đưa những tiến bộ công nghệ quốc tế đến gần hơn với người yêu làm đẹp, đáp ứng xu hướng chăm sóc sắc đẹp ngày càng đề cao tính cá nhân hóa và sự thuận tiện.

Phòng khám Da liễu & Thẩm mỹ nội khoa DKN BEAUTY

Địa chỉ: 158 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

Hotline: 090 891 22 72