Thực phẩm Japfa Food: Kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín

Bên cạnh việc mua thịt tại chợ, ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn cửa hàng của các doanh nghiệp uy tín để tìm mua thực phẩm tươi ngon, chất lượng. Trong số đó, chuỗi cửa hàng Japfa Food đang dần trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng.

Đại diện Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cho biết, thương hiệu Japfa Food ra đời năm 2018, đánh dấu việc hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”. Thông qua chuỗi cung ứng này, công ty kiểm soát chất lượng sản phẩm xuyên suốt các công đoạn, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại, giết mổ đến phân phối. Với mô hình D2C (Direct to Consumer), thịt tươi được đưa trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, sản phẩm tươi ngon, chất lượng.

Khách hào hứng mua thịt, sản phẩm chế biến ngay tại cửa hàng

Chọn mua thịt heo và thịt gà tại cửa hàng Japfa Food (26 Độc Lập, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), ông Nguyễn Đặng Yên cho biết bản thân là khách hàng thân thiết từ những ngày đầu cửa hàng hoạt động. Ngay cả khi cửa hàng chuyển địa điểm, ông vẫn tìm đến để tiếp tục mua thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày của gia đình.

“Thịt ở đây tôi ăn quen rồi nên không muốn ăn chỗ khác nữa. Thịt ngon, khi nấu ít bọt và không ra nhiều nước. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy an tâm về chất lượng nên luôn ưu tiên lựa chọn cửa hàng Japfa Food”, ông Yên chia sẻ.

Trong khi đó, đang cùng chồng lựa thịt heo, gà cần mua để nhân viên tại cửa hàng Japfa Food Độc Lập pha lóc, bà Trần Thị Phương cho biết nhà cách cửa hàng hơn 1,5 km nên mỗi lần mua thường lấy số lượng nhiều để dùng cho vài bữa.

Bà Trần Thị Phương lựa chọn thịt heo, thịt gà tại cửa hàng Japfa Food Độc Lập.

“Thời điểm mà an toàn thực phẩm vẫn còn là nỗi lo, chúng tôi ưu tiên lựa chọn thịt có thương hiệu, được kiểm soát chất lượng để yên tâm khi sử dụng”, bà Phương khẳng định.

Qua ghi nhận, các tủ mát chứa đa dạng các loại thịt heo, thịt gà, thịt đóng sẵn trong vỉ… thời điểm buổi sáng cửa hàng khá nhộn nhịp khi có đông đảo khách hàng đến mua sắm, thậm chí còn đông hơn vào các ngày cuối tuần. Ngoài bán trực tiếp, cửa hàng còn giao hàng cho khách có nhu cầu. Do đó, nhân viên tại đây phải làm việc không ngơi tay.

“Công ty triển khai chính sách tích lũy điểm khi mua hàng để tri ân khách hàng, đồng thời liên tục đa dạng sản phẩm với các mặt hàng gia vị và thực phẩm chế biến. Khách đến mua thuộc nhiều nhóm tuổi, từ người trẻ đến người lớn tuổi. Đặc biệt, nhiều người đã gắn bó từ những ngày đầu cửa hàng khai trương nên nhân viên đều quen mặt, đôi khi chỉ cần nhìn là biết khách muốn mua gì”, bà Phượng, nhân viên cửa hàng Japfa Food Độc Lập, chia sẻ.

Trong khi đó, cách cửa hàng không xa, kho hàng Japfa Food cũng luôn nhộn nhịp với hoạt động tiếp nhận, bảo quản lạnh và phân phối thịt theo quy trình kiểm soát chặt chẽ. Tại đây, các đơn hàng sỉ được nhân viên giao trực tiếp từ kho đến địa điểm yêu cầu, đảm bảo thịt giữ được độ tươi ngon khi đến tay khách hàng.

Sản phẩm đang được phân phối tại nhiều chuỗi siêu thị như Kingfoodmart, Lotte, Coopmart, Aeon... và được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Không chỉ nhộn nhịp với hệ thống kho hàng và cửa hàng riêng, đa dạng sản phẩm thịt của Japfa Food cũng xuất hiện tại nhiều chuỗi siêu thị như Kingfoodmart, Lotte, Coopmart, Aeon... và được đông đảo người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, đặc biệt thịt gà.

Kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Quyền Giám đốc ngành thực phẩm Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam cho biết, thương hiệu Japfa Food ra đời năm 2018, đánh dấu cột mốc hoàn thiện mô hình “Từ trang trại đến bàn ăn”. Đây cũng là định hướng được công ty kiên trì theo đuổi và phát triển trong nhiều năm qua.

Theo bà Thảo, Japfa chú trọng kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng. Cụ thể, tại nhà máy thức ăn chăn nuôi, công ty ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu sạch. Ở các trang trại, quy trình chăn nuôi được giám sát chặt chẽ, từ việc sử dụng kháng sinh đúng quy định đến công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với khâu giết mổ, doanh nghiệp tuân thủ các quy trình kỹ thuật, kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và theo dõi những chỉ số quan trọng như nhiệt độ tâm lõi, nhiệt độ làm lạnh.

Định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyên biệt hóa từng nhóm khách hàng được Ban lãnh đạo công ty chia sẻ tại Hội nghị khách hàng ngành Thực phẩm năm 2026.

Quy trình kiểm soát tiếp tục được duy trì trong khâu vận chuyển thông qua hệ thống xe chuyên dụng, có giám sát nhiệt độ xuyên suốt quá trình giao hàng nhằm đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, thông qua mã QR trên bao bì, khách hàng có thể chủ động truy xuất toàn bộ hành trình sản phẩm, từ trang trại, lò mổ, công đoạn pha lóc đến điểm bán.

Theo đại diện Japfa Việt Nam, định hướng khách hàng và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp trong thời gian tới không chỉ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đẩy mạnh chuyên biệt hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

“Với khách hàng doanh nghiệp, Japfa tập trung hợp tác với những đơn vị uy tín, có yêu cầu rõ ràng về chất lượng; đồng thời ưu tiên xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài. Đối với người tiêu dùng, công ty hướng đến những nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe và an toàn thực phẩm, đặc biệt là nhóm có nhu cầu sử dụng thực phẩm có thương hiệu.

Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng sản phẩm trong các kênh phân phối, đặc biệt là hệ thống siêu thị; đồng thời phát huy các hoạt động phát triển bền vững và những chứng nhận như Tick xanh trách nhiệm, EPD để tạo sự khác biệt, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu”, bà Thảo nhấn mạnh.

Đánh giá về định hướng của Japfa, một chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ tại TP.HCM khẳng định đây là bước đi phù hợp với xu hướng thị trường, khi nhu cầu tiêu dùng ngày càng thay đổi và phân hóa theo từng nhóm khách hàng.

“Japfa là đơn vị lớn trong ngành chăn nuôi, có kinh nghiệm và thế mạnh trong kiểm soát sản xuất, giết mổ, đồng thời từng bước mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ. Vì vậy, việc phát triển chuỗi giá trị khép kín từ trang trại đến bàn ăn là điều đã, đang, và sẽ được doanh nghiệp làm tốt. Bên cạnh đó, chuyên biệt hóa sản phẩm theo từng nhóm khách hàng cũng là hướng đi phù hợp, bởi nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú, trong khi yêu cầu về chất lượng và dịch vụ ngày càng cao”, vị chuyên gia nhận định.