Song song với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nhóm sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc cũng đặt bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận và sử dụng nicotine là một ưu tiên trong chính sách quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy việc phân biệt sản phẩm theo đặc tính và mức độ rủi ro không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, mà đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được thiết kế phù hợp với từng loại sản phẩm và từng nhóm đối tượng.