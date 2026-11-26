TPO - Trong 4 ngày, Bệnh viện Phổi Nghệ An phối hợp các đơn vị tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho gần 3.000 người dân tại 6 xã vùng cao, phát hiện 348 trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
TPO - Một con chó ở Cà Mau có dấu hiệu hung dữ, chạy rông rồi cắn 7 người ở xã U Minh và Nguyễn Phích, sau đó con chó bị người dân đập chết và ném xác xuống sông.
Giữa làn sóng thẩm mỹ không xâm lấn đang bùng nổ tại các thị trường Hàn Quốc và Hollywood, DKN BEAUTY chính thức tiếp nhận công nghệ vi sóng Coolwaves ONDA PRO, đánh dấu bước chuyển mình bắt nhịp xu hướng quốc tế và nâng cao trải nghiệm thẩm mỹ cho khách hàng Việt Nam.
TPO - Đoạn video phản ánh thái độ giao tiếp của nhân viên Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2018 được đăng tải trở lại nhưng không nêu rõ thời điểm, khiến người xem hiểu nhầm là vụ việc mới. Sở Y tế TPHCM đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.
Bên cạnh việc mua thịt tại chợ, ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn cửa hàng của các doanh nghiệp uy tín để tìm mua thực phẩm tươi ngon, chất lượng. Trong số đó, chuỗi cửa hàng Japfa Food đang dần trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng.
Song song với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho từng nhóm sản phẩm thuốc lá, Trung Quốc cũng đặt bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận và sử dụng nicotine là một ưu tiên trong chính sách quản lý. Cách tiếp cận này cho thấy việc phân biệt sản phẩm theo đặc tính và mức độ rủi ro không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, mà đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được thiết kế phù hợp với từng loại sản phẩm và từng nhóm đối tượng.
TPO - Từ những ca bệnh từng đứng trước ranh giới sinh tử đến hành trình trở lại cuộc sống bình thường, ghép tế bào gốc tạo máu mở ra cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh lý huyết học hiểm nghèo.
TPO - Đoạn video phản ánh thái độ ứng xử của nhân viên y tế từ năm 2018 đang được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội. Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết vụ việc đã được giải quyết ngay từ thời điểm đó, các cá nhân liên quan đã bị kiểm điểm, xử lý.
Trong khuôn khổ chương trình giáo dục giới tính học đường “Là con gái thật tuyệt”, tại Hà Nội, Diana phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai chuỗi chuyên đề truyền thông về tuổi dậy thì, chăm sóc sức khỏe kinh nguyệt và tài trợ “Góc Nữ sinh” tại phòng y tế của 40 điểm trường, hướng tới hỗ trợ 30.000 nữ sinh Thủ đô.
TPO - Thông tin mới nhất, tính đến tối 24/11 đã có nạn nhân thứ 7 trong vụ nổ gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) tử vong.
TPO - Sáu người thuộc hai gia đình ở xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện triệu chứng đau bụng, phải nhập viện điều trị.
TPO - Đến 14h ngày 24/11, số nạn nhân tử vong vụ nổ bình gas xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) đã lên 6 người. 10 người bị thương đang được tích cực cứu chữa.
TPO - Sau vụ nổ bình gas kèm sập nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội yêu cầu 4 bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, máu và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.
TPO - Báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ bình gas, gây sập một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24/11, khiến 16 người thương vong, trong đó 5 nạn nhân tử vong ngoại viện và 11 người bị thương đang được tập trung điều trị.
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu do biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 ở mức thấp. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có còn hạn chế, chưa đủ cơ sở kết luận biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây bệnh nặng hơn.
TPO - Tính đến 11h ngày 24/11, vụ nổ tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) sáng cùng ngày khiến ít nhất 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng. Các bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực khẩn cấp để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.
TPO - Thấy con ăn ít, nhiều phụ huynh cho uống thêm sữa để bù dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc lạm dụng sữa có thể khiến trẻ chán ăn, thiếu sắt và ảnh hưởng đến việc hình thành kỹ năng nhai nuốt.