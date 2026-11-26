Hà Nội Từ phố cũ đến Thư Lâm: Những mái nhà mới của người dân phường Hồng Hà

TPO - Nhường mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, hàng trăm hộ dân phường Hồng Hà đã nhận đất, được cấp sổ đỏ và khởi công xây nhà tại xã Thư Lâm. Giữa công trường hạ tầng đang hoàn thiện, những cư dân đầu tiên đang dựng nhà mới, chuẩn bị bắt đầu nhịp sống mới.