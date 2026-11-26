TPO - Nhường mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, hàng trăm hộ dân phường Hồng Hà đã nhận đất, được cấp sổ đỏ và khởi công xây nhà tại xã Thư Lâm. Giữa công trường hạ tầng đang hoàn thiện, những cư dân đầu tiên đang dựng nhà mới, chuẩn bị bắt đầu nhịp sống mới.
TPO - Ngay sau sự cố sập nhà tại tầng 1 khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, lực lượng chức năng hai phường Việt Hưng và Đống Đa đã khẩn trương di dời người dân đến khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh, bảo đảm điện, nước, suất ăn và bố trí gần 200 người hỗ trợ ổn định sinh hoạt tại nơi ở mới.
TPO - Công nghệ trộn xi măng trong đường ống do doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thử nghiệm, đã cải tạo 1.000 m³ bùn nạo vét sông thành vật liệu đạt chuẩn cho nền đường cao tốc, mở ra hướng giải quyết bài toán khan hiếm cát san lấp.
TPO - Dù đã giải phóng xong 99,8% mặt bằng và thi công đạt khoảng 38%, dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long vẫn đối mặt nguy cơ chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng ở một số vị trí.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố đề xuất cho phép doanh nghiệp tự bỏ kinh phí nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh nhằm giảm ùn tắc cổng trường và thúc đẩy giao thông xanh.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đặt mục tiêu năm 2027, mỗi phường trong Vành đai 3 phấn đấu khởi công ít nhất 2 bãi đỗ xe bằng ngân sách địa phương , nhằm giải bài toán thiếu chỗ đỗ xe.
TPO - Di dời khẩn cấp đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng) sau vụ nổ khí gas gây sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), nhiều hộ dân khu tập thể E4 đang bắt đầu làm quen với môi trường sống mới. Họ mong cơ quan chức năng sớm thông tin rõ thời gian tạm cư và phương án xử lý khu nhà cũ để có cơ sở ổn định cuộc sống.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới Thủ đô duy trì hình thái có mưa trời rét. Sau đó khu vực nhiều khả năng có diễn biến tăng nhiệt nhẹ quay lại ngưỡng 25 - 27 độ C.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy và xe thô sơ, trong đó đề xuất quy định cụ thể phạm vi hoạt động và điểm đón trả khách.
TPO - Sau vụ nổ khí gas tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
TPO - Chiều 24/11, một vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
TPO - Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ nổ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, tập trung cứu chữa người bị thương và rà soát toàn bộ công trình không bảo đảm an toàn để di dời người dân.
TPO - Sau vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, những người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp dài khoảng 2,1km, rộng 46m với quy mô 6 làn xe nhằm mở thêm hướng kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến khu vực xã Kiều Phú.
TPO - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng, hợp phần thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có chiều dài khoảng 44,3 km, đi qua 9 xã, phường, quy mô mặt cắt ngang rộng từ 54 m đến 73,5 m và có đoạn thiết kế bán hầm qua khu vực cầu Long Biên.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội dự báo chuyển rét, có mưa trong ngày 24/11. Nhiệt độ cao nhất không quá 22 độ C.