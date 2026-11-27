TPO - Từng tự nhận là ca sĩ “người ta biết giọng nhưng không biết tên”, Anh Quân gây chú ý khi lộ diện trong mascot Cao Bồi Lang tại Ca sĩ mặt nạ 2026. Dừng chân trong tiếc nuối, nam ca sĩ cho biết anh đã hát hết mình và sẵn sàng trở lại với những dự án mới.