Căn bệnh ung thư máu YouTuber Hậu Hoàng mắc có những triệu chứng dễ bị bỏ qua

TPO - YouTuber Hậu Hoàng bất ngờ phát hiện mắc ung thư máu. Những hình ảnh cô chia sẻ với nhiều vết bầm tím trên tay, chân khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Câu chuyện một lần nữa thu hút sự quan tâm đến căn bệnh nguy hiểm có triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường.

Tối 26/11, trên trang cá nhân, YouTuber Hậu Hoàng thông báo vừa phát hiện mắc ung thư máu cách đó 2 ngày. Kèm theo chia sẻ là hình ảnh tay, chân xuất hiện nhiều vết bầm tím bất thường. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng cho sức khỏe của nữ YouTuber, đồng thời đặt câu hỏi về căn bệnh mà cô vừa được chẩn đoán.

Ung thư máu là nhóm bệnh ác tính của hệ thống tạo máu và bạch huyết. Khác với các bệnh ung thư ở những cơ quan đặc như gan, phổi hay dạ dày, thường hình thành khối u, ung thư máu chủ yếu ảnh hưởng đến máu, tủy xương và hệ bạch huyết. Các tế bào máu bị biến đổi, tăng sinh mất kiểm soát, làm gián đoạn quá trình sản xuất và hoạt động bình thường của các tế bào máu.

YouTuber Hậu Hoàng đang điều trị ung thư máu.

Tùy từng thể bệnh, loại tế bào bị ảnh hưởng và tốc độ tiến triển, ung thư máu có thể biểu hiện khác nhau. Có bệnh diễn biến cấp tính với triệu chứng xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh; cũng có những thể mạn tính phát triển âm thầm trong thời gian dài.

Những vết bầm tím có thể là dấu hiệu cảnh báo

Theo các chuyên gia, một trong những đặc điểm khiến ung thư máu khó được nhận biết sớm là các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu. Người bệnh có thể nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi, nhiễm trùng thông thường hoặc những bệnh lý khác.

ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết các biểu hiện thường gặp của ung thư máu gồm mệt mỏi kéo dài, nhiễm trùng tái diễn và xuất huyết bất thường. Khi tế bào ác tính xâm lấn các cơ quan, người bệnh có thể xuất hiện thêm tình trạng đau nhức xương khớp, sưng hạch, gan lách to, sụt cân hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

Trong đó, tình trạng xuất hiện các vết bầm tím không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cần lưu ý. Khi số lượng tiểu cầu giảm, khả năng đông máu bị ảnh hưởng, người bệnh dễ xuất hiện những vết bầm trên da dù không va đập mạnh. Một số trường hợp còn bị chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc xuất huyết kéo dài sau những tổn thương nhỏ.

Bên cạnh đó, sự suy giảm số lượng hồng cầu có thể khiến người bệnh thiếu máu, biểu hiện bằng da xanh xao, nhợt nhạt, cơ thể suy nhược, chóng mặt và khó thở. Trong khi đó, các tế bào bạch cầu bất thường không thực hiện hiệu quả chức năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng, sốt kéo dài hoặc tái đi tái lại.

Một số người bệnh còn xuất hiện tình trạng đau xương, đau khớp do các tế bào bất thường tích tụ trong tủy xương. Sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách, bẹn, giảm cân không rõ nguyên nhân và đổ mồ hôi nhiều về đêm cũng là những biểu hiện có thể gặp.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những triệu chứng này không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư máu. Chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào một biểu hiện để tự chẩn đoán, nhưng cũng không được chủ quan khi tình trạng bất thường kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu.

Truyền tế bào gốc tạo máu chữa ung thư máu.

Ung thư máu điều trị phức tạp, kéo dài

TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết ung thư máu là nhóm bệnh có quá trình điều trị phức tạp. Khác với nhiều bệnh ung thư ở các cơ quan đặc, có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, tế bào ác tính trong ung thư máu phân bố trong máu và tủy xương.

Ông ví việc điều trị ung thư máu giống như làm sạch một mạch nước ngầm bị ô nhiễm. Việc loại bỏ hoàn toàn tế bào ác tính rất khó khăn bởi chúng có thể tồn tại ở những vị trí khó phát hiện.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, khó khăn lớn nhất đối với người bệnh là hành trình điều trị kéo dài, phức tạp, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tùy từng loại bệnh và tình trạng cụ thể, người bệnh có thể phải trải qua nhiều phương pháp như hóa trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hoặc ghép tế bào gốc.

Không chỉ đối mặt với những tác động về thể chất, người bệnh còn chịu áp lực lớn về kinh tế. Chi phí điều trị ung thư máu vẫn là gánh nặng đáng kể, đặc biệt với những trường hợp phải điều trị kéo dài hoặc sử dụng các phác đồ hiện đại.

Dù bảo hiểm y tế đã chi trả nhiều kỹ thuật và một số loại thuốc mới, người bệnh vẫn phải đồng chi trả đối với một số phác đồ, thuốc thế hệ mới hoặc các đợt điều trị kéo dài.

Nhiều phương pháp mới

Dù là căn bệnh nguy hiểm, ung thư máu hiện có nhiều phương pháp điều trị, trong đó một số kỹ thuật hiện đại đã mở ra cơ hội lui bệnh lâu dài, thậm chí chữa khỏi cho những nhóm bệnh nhân phù hợp.

Một trong những phương pháp đáng chú ý là ghép tế bào gốc tạo máu. Kỹ thuật này giúp tái lập hệ thống tạo máu khỏe mạnh sau khi người bệnh được điều trị bằng hóa trị liều cao hoặc các phác đồ điều kiện hóa. Tuy nhiên, ghép tế bào gốc không phù hợp với tất cả người bệnh mà cần được cân nhắc dựa trên loại bệnh, tình trạng sức khỏe và các điều kiện chuyên môn.

Bên cạnh ghép tế bào gốc, liệu pháp tế bào CAR-T được đánh giá là hướng điều trị nhiều triển vọng, đặc biệt đối với một số bệnh ung thư máu tái phát hoặc kháng trị.

TS Bạch Quốc Khánh cho biết CAR-T sử dụng chính tế bào T của người bệnh, được đưa vào phòng thí nghiệm để biến đổi, giúp chúng có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Sau quá trình xử lý, những tế bào này được truyền trở lại cơ thể người bệnh để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tế bào ác tính.

Theo thông tin được chia sẻ, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương định hướng phát triển quy trình sản xuất CAR-T tại bệnh viện nhằm giảm chi phí so với việc sử dụng bộ sinh phẩm thương mại nhập khẩu.

Hiện một bộ kit thương mại có giá khoảng 400.000 USD, trong khi chi phí nguyên liệu và sản xuất theo quy trình tự phát triển tại bệnh viện được đề cập ở mức 50.000-70.000 USD. Đây là hướng đi được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí tiếp cận liệu pháp tiên tiến này.

Ngoài các phương pháp điều trị đặc hiệu, điều trị hỗ trợ cũng đóng vai trò quan trọng. Theo BSCKII Lưu Thị Thu Hương, người bệnh có thể được áp dụng nhiều biện pháp như truyền hồng cầu, tiểu cầu, phòng ngừa nhiễm trùng, kiểm soát triệu chứng, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Những biện pháp này giúp người bệnh duy trì thể trạng, hạn chế biến chứng và có điều kiện tốt hơn để tiếp tục các liệu trình điều trị.