Can thiệp tim bẩm sinh: Kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam

Ngày 25/11/2026, Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội thảo khoa học Tim bẩm sinh: Can thiệp đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ, một kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Kỹ thuật này sẽ được ứng dụng tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City trong thời gian tới.

Chương trình quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, phẫu thuật tim và can thiệp tim bẩm sinh đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Quốc tế City, tạo diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên sâu, cập nhật phương pháp điều trị, kỹ thuật can thiệp tiên tiến.

Hội thảo tim bẩm sinh quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành về tim mạch can thiệp. Ảnh BV Quốc tế City.

Tiếp cận kỹ thuật can thiệp chuyên sâu trong điều trị tim bẩm sinh

Thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên là một dạng dị tật tim bẩm sinh phức tạp, liên quan đến bất thường tại vị trí tĩnh mạch chủ trên đổ vào tâm nhĩ phải. Bệnh thường đi kèm bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi bán phần, khiến việc đánh giá giải phẫu, lựa chọn phương pháp điều trị và xây dựng chiến lược can thiệp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Trước đây, phẫu thuật tim hở là phương pháp điều trị tối ưu đối với bệnh lý này. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và can thiệp tim mạch, phương pháp đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ qua đường ống thông mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi đánh giá chính xác cấu trúc tim, hệ thống tĩnh mạch phổi, vị trí khiếm khuyết cũng như mối tương quan giữa các cấu trúc mạch máu trước khi quyết định can thiệp.

Quy tụ chuyên gia đầu ngành, cập nhật chiến lược điều trị

Hội thảo với hai nội dung trọng tâm: báo cáo khoa học và thực hành tại phòng can thiệp DSA. Các chuyên đề được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện, từ chẩn đoán hình ảnh đến lựa chọn bệnh nhân và chiến lược can thiệp.

TS.BS. Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM

Tại chương trình, các chuyên gia đã trình bày những nội dung chuyên môn trọng điểm:

“Kỹ thuật đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ: Lựa chọn bệnh nhân và chiến lược can thiệp” – TS.BS. Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM, Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1.

– TS.BS. Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TP.HCM, Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1. “Thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên: Từ giải phẫu đến chiến lược điều trị” – ThS.BS. Đào Anh Quốc, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Đại học Y Dược TP.HCM.

– ThS.BS. Đào Anh Quốc, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Đại học Y Dược TP.HCM. “Thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên: Vai trò các phương tiện chẩn đoán hình ảnh” – ThS.BS. Nguyễn Vũ Như Thảo, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Đại học Y Dược TP.HCM.

– ThS.BS. Nguyễn Vũ Như Thảo, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Đại học Y Dược TP.HCM. “Siêu âm tim trong bệnh lý thông liên nhĩ” – BS.CKII. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Bác sĩ Tim mạch nhi, Bệnh viện Quốc tế City.

Từ lý thuyết đến thực hành tại phòng can thiệp DSA

Trong phần thực hành tại Phòng can thiệp DSA, các bác sĩ có cơ hội quan sát trực tiếp quy trình kỹ thuật đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ.

Thông qua sự phối hợp của các chuyên gia, nội dung thực hành tập trung vào triển khai kỹ thuật, phương pháp đánh giá cấu trúc giải phẫu, định hướng thao tác và những lưu ý chuyên môn. Việc kết hợp kiến thức từ các chuyên đề khoa học với quan sát thực tế giúp học viên có cái nhìn trực quan hơn về tính ứng dụng, yêu cầu kỹ thuật cũng như những yếu tố quyết định hiệu quả của phương pháp điều trị.

Kỹ thuật “Can thiệp đóng thông liên nhĩ lỗ xoang tĩnh mạch chủ trên bằng dụng cụ” lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Ảnh BV Quốc tế City.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các chuyên gia tim mạch nhi, phẫu thuật tim mạch và đội ngũ can thiệp tim mạch góp phần tạo nên góc nhìn đa chuyên khoa trong đánh giá và lựa chọn phương án điều trị cho người bệnh. Đây là yếu tố quan trọng đối với những bệnh lý tim bẩm sinh có cấu trúc giải phẫu phức tạp, đòi hỏi chiến lược điều trị được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện.

Hội thảo là cầu nối quan trọng giúp Khoa Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City tiếp cận, cập nhật và từng bước triển khai các kỹ thuật can thiệp tiên tiến trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh. Qua đó, Bệnh viện Quốc tế City sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị các dị tật tim bẩm sinh, mở rộng cơ hội tiếp cận những phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại bệnh viện.

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