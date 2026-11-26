TPO - Phạm Băng Băng chứng minh sức ảnh hưởng quốc tế của mình khi tham dự một sự kiện văn hóa tại Thái Lan. Nữ diễn viên còn nhiều lần làm giám khảo các liên hoan phim quốc tế.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn của Báo Tiền Phong, Lương Thế Thành - diễn viên đóng vai Long Đầu Bò trong "Trại giam hạnh phúc" - cho biết đạo diễn Trung Lùn gần như là con người khác khi lên phim trường. Nam đạo diễn yêu cầu cao, buộc diễn viên tuân thủ kịch bản, mục đích tạo sản phẩm hoàn chỉnh nhất gửi đến khán giả.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng xác nhận đã nhận được thư xin lỗi của VTV8 vì sự cố ghi sai tên tác giả ca khúc "Hào khí Việt Nam". Anh cho biết tác phẩm nhiều lần bị nhầm tên người sáng tác trong hơn 10 năm qua.
TPO - Cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Hàn Quốc gây chú ý khi cùng xuất hiện tại Rồng Xanh 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual nổi bật, cả hai còn khiến khán giả thích thú vì tái ngộ bạn diễn cũ thay vì đi cùng nhau.
TPO - Khánh Như công khai hẹn hò Nam vương Tuấn Ngọc sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026. Cô dự kiến trở về Việt Nam ngày 2/12.
TPO - Brad Pitt và Angelina Jolie đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án, chấm dứt vụ kiện kéo dài nhiều năm liên quan đến quyền sở hữu nhà máy rượu vang Château Miraval ở Pháp.
TPO - Sau gần ba năm kết hôn, sinh con và tạm gác công việc, diễn viên Ngọc Anh trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim Việt giờ vàng.
TPO - Thảm đỏ ra mắt phim "Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ" tối 25/11 quy tụ hàng chục nghệ sĩ. Nhật Kim Anh cùng dàn chị đẹp, em xinh như Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Ái Phương và Maiquinn... gây chú ý với trang phục táo bạo.
TPO - Gần một thập kỷ sau khi các hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Trung Quốc bị hạn chế, Kpop vẫn duy trì sức hút với người hâm mộ tại thị trường tỷ dân. Những tín hiệu cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh đang thắp lên hy vọng khôi phục giao lưu văn hóa, nhưng cánh cửa trở lại vẫn chưa thực sự mở.
TPO - Tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, Lee Min Ho được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong "The Assassin(s)". Tuy nhiên, tài tử sinh năm 1987 phải ra về trắng tay.
TPO - Kênh truyền hình quốc gia chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch VTV8 chính thức lên tiếng xin lỗi nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng vì ghi nhầm tên tác giả ca khúc "Hào khí Việt Nam" trong chương trình nghệ thuật phát sóng ngày 17/11.
TPO - Thảm đỏ Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 chứng kiến màn đọ sắc của dàn mỹ nhân Hàn Quốc trong những bộ đầm hở vai, cúp ngực. Đáng chú ý, các người đẹp vẫn tự tin khoe sắc giữa tiết trời chỉ khoảng 4-6°C tại Seoul.
TPO - Đồng hành trong concert Muôn sắc Việt Nam tối 24/11, MC Nguyên Khang và Á hậu Thụy Vân chia sẻ niềm tự hào khi kết nối các tiết mục văn hóa, nghệ thuật trước hàng vạn khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
TPO - Sau một đêm mất ngủ, Nguyễn Phạm Thành Đạt nảy ra ý tưởng đưa bò sữa bay lên màn ảnh. Phim điện ảnh dài đầu tay mang đến cho đạo diễn sinh năm 2002 sự ghi nhận từ đồng nghiệp, song cũng đặt anh trước nỗi lo khi doanh thu chưa như mong đợi.
TPO - Công ty quản lý Jennie tuyên bố tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản tạo, phát tán video giả mạo bằng AI, tình dục hóa hình ảnh và đăng tải nội dung phỉ báng nữ ca sĩ.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong sáng 25/11, MC Lan Hương cho biết ê-kíp đã lên kịch bản trước để ghi hình hậu trường chương trình Muôn sắc Việt Nam. Nữ MC nói cô tôn trọng phản hồi của khán giả và rút kinh nghiệm từ những thiếu sót khi dẫn trực tiếp.
TPO - Trailer cuối cùng của "Avengers: Doomsday" đạt 563 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành trailer có lượt xem cao nhất lịch sử Disney và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mọi thời đại. Thành tích cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu Avengers, đặc biệt khi bộ phim quy tụ nhiều thế hệ siêu anh hùng Marvel.