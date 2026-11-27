Thoát vị đĩa đệm nặng: Hành trình từng bước tìm lại khả năng vận động

Với nhiều người, việc tự đứng dậy, đi lại trong nhà hay tự tắm rửa là những hoạt động bình thường mỗi ngày. Nhưng với chú Đức, đã có một thời gian, ngay cả việc ngồi cũng trở thành thử thách.

“Tình trạng của chú lúc đó tệ lắm rồi, đau lưng không đi được, các cơ teo hết rồi”, vợ chú Đức nhớ lại.

Cơn đau lưng do thoát vị đĩa đệm nặng khiến chú gần như không thể tự đi lại, ngay cả những việc tưởng chừng đơn giản như đứng lên, đi lại trong nhà hay tắm rửa đều cần gia đình hỗ trợ. Lúc ấy, niềm mong ước của chú rất bình dị, là có thể vận động tốt hơn, chủ động trong sinh hoạt.

Từng bước lấy lại khả năng vận động

Tại Phòng khám ACC, mục tiêu điều trị cho chú Đức không chỉ là kiểm soát cơn đau mà còn giúp chú cải thiện khả năng vận động, từng bước trở lại với các hoạt động hằng ngày.

Lộ trình điều trị kết hợp Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic), vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, với mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn để chú từng bước nhận thấy sự tiến bộ và có thêm động lực tập luyện.

Đặc biệt, với hệ thống Pneumex tại phòng khám ACC, chú được tập lại những động tác quen thuộc như đứng lên, ngồi xuống, giúp cơ bắp dần làm quen với chuyển động. Thiết bị hỗ trợ hiện đại cùng sự theo sát của chuyên viên giúp chú tập luyện phù hợp, an toàn và bớt nỗi lo sợ đau khi vận động.

Quá trình phục hồi cần thời gian, nhưng mỗi thay đổi nhỏ đều mang đến niềm vui lớn cho chú và gia đình.

“Tới hôm nay tôi đi đứng được, ngồi được, hoạt động được. Trong nhà, tôi đi tới đi lui, đi chậm được, đi tắm được”, chú Đức chia sẻ.

Niềm vui của người bệnh, hạnh phúc của cả nhà

Sự cải thiện về khả năng vận động mang lại ý nghĩa lớn không chỉ với người bệnh mà còn với những người thân luôn đồng hành trong quá trình chăm sóc.

Chú Đức chia sẻ: “Khi mình có sức khỏe như vậy, mình không bị phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt, mình sẽ hạnh phúc hơn”.

Bên cạnh những thay đổi về thể chất, sự quan tâm trong quá trình điều trị cũng góp phần giúp chú cảm thấy thoải mái hơn. Theo chia sẻ của gia đình, ban đầu chú ít nói do đau đớn và những hạn chế trong vận động. Dần dần, chú cởi mở hơn.

“Tôi cảm thấy được bác sĩ và nhân viên ở ACC lắng nghe, chăm sóc, thấu hiểu cái đau”, chú Đức chia sẻ.

Với người bệnh, được lắng nghe, quan tâm và đồng hành trong suốt quá trình phục hồi là một phần quan trọng để duy trì tinh thần tích cực, đặc biệt khi hành trình lấy lại khả năng vận động cần nhiều thời gian và sự kiên trì.

Phòng khám ACC - Chuyên gia về chuyển động, vì một nhà vui khỏe

Tại phòng ACC - chuyên khoa cơ xương khớp - phương châm của chúng tôi là giúp mỗi bệnh nhân vận động tốt hơn, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

Bởi khi mỗi người có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống, niềm vui không chỉ đến với riêng họ mà còn lan tỏa đến cả gia đình.

Địa chỉ:

TP.HCM:

- 99 Nguyễn Du, P. Bến Thành. SĐT: 0946 740 066

- Lầu 1, Tản Đà Court, 86 Tản Đà, Phường Chợ Lớn. SĐT: 0941 970 909

Hà Nội:

-Lầu 1 & 2 - Tòa nhà HDI Tower, 55 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng. SĐT: 0965 688 828