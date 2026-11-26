Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh hơn 200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu NIKE

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” xảy ra tại phường Nha Trang; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy về cùng tội danh, theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy. Ảnh: CAKH.

Theo đó, tiếp tục triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 28/7/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra Hộ kinh doanh VYSNEAKERS NHA TRANG (địa chỉ số 1 Phù Đổng, phường Nha Trang), do bà Nguyễn Thị Tường Vy (sinh năm 1989, trú tại phường Nam Nha Trang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 200 đôi giày mang nhãn hiệu “NIKE”– nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, bà Vy đã thu mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau với giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 220 triệu đồng.