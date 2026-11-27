Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Làm rõ những bất cập trong chính sách tiền lương, phụ cấp nhà giáo

TPO - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cần làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo.

Rút ngắn khoảng cách giữa pháp luật và lớp học

Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

“Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo”, bà Thanh nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Lãnh đạo Quốc hội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QH

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Còn thiếu 97.897 giáo viên mầm non, phổ thông

Tham luận gửi hội thảo, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội viện dẫn theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ khoảng 60% công chức phụ trách giáo dục cấp xã có chuyên môn phù hợp; nhiều nơi một công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, có nơi chưa bố trí được người phụ trách.

Đáng chú ý, số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giảm 50,6%, nhưng số địa điểm tổ chức dạy học cơ bản vẫn giữ nguyên. Nhiều trường sau sắp xếp có quy mô rất lớn, quản lý nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, trong khi quy định nhân sự và phương thức quản trị chưa theo kịp.

Vì vậy, kết quả giảm đầu mối cần được đánh giá đồng thời với năng lực quản lý và điều kiện duy trì hoạt động tại các địa điểm dạy học, “tránh việc lấy mục tiêu giảm đầu mối làm thành tích”, “không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ, năng lực và công cụ thực hiện.

PGS.TS. Triệu Thế Hùng phát biểu. Ảnh: QH

Thể chế phải kịp thời, đồng bộ và khả thi; tổ chức thực hiện phải quyết liệt, hiệu quả; giám sát phải gắn với trách nhiệm và kết quả đến cùng. Đây là điều kiện quan trọng để giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS. Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ, thiếu giáo viên, thừa, thiếu cục bộ và mất cân đối cơ cấu theo môn học tiếp tục là điểm nghẽn lớn trong tổ chức dạy học. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 9/2026, sau điều tiết, giáo viên mầm non, phổ thông còn thiếu 97.897 người.

Đáng chú ý, khoảng 46.000 biên chế đã giao cho địa phương, cơ sở chưa được tuyển dụng, trong khi các địa phương phải ký hợp đồng với 49.648 giáo viên.

Nguyên nhân chủ yếu là quy trình phân bổ, tuyển dụng kéo dài; cắt giảm cơ học để tinh giản biên chế; tạm dừng tuyển dụng để chờ sắp xếp.

Theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, đây là vướng mắc trong phối hợp giữa giao biên chế, bố trí kinh phí và tuyển dụng, không phải do thể chế.

Cơ chế điều động, thuyên chuyển giáo viên đã có đủ căn cứ pháp lý và đã được triển khai, tuy nhiên, số giáo viên được điều động (khoảng 1.078 người) còn hạn chế so với 12.767 giáo viên thừa cục bộ, do chính sách hỗ trợ và định mức chưa đồng bộ.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt “phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp… do nguyên nhân chủ quan”. Tuy nhiên, theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, việc thực hiện chỉ đạo này cần được theo dõi sát.