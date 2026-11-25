Trường quốc tế Odyssey chính thức kỷ niệm cột mốc trở thành Trường Thế Giới IB đầu tiên tại miền Trung Việt Nam

Lễ công bố chính thức diễn ra vào ngày 18/11/2026 đánh dấu một cột mốc giáo dục mang tính bước ngoặt của Đà Nẵng, kết nối phương pháp học tập truy vấn trong lớp học với kỹ năng thực tiễn, đồng thời nâng tầm vị thế học thuật quốc tế của khu vực.

Trường Quốc tế Odyssey (OIS) đã chính thức tổ chức lễ công bố nhận quyết định ủy thác từ Tổ chức Tú tài Quốc tế (IB) để giảng dạy Chương trình Tiểu học (PYP) và Chương trình Trung học (MYP), qua đó khẳng định vị thế là Trường Thế giới IB (IB World School) đầu tiên và duy nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Trường quốc tế Odyssey trở thành Trường Thế Giới IB đầu tiên tại Đà Nẵng (Ảnh: DNCC)

Việc hoàn tất quy trình thẩm định và đạt chứng nhận ủy thác chính thức chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng kể từ khi trở thành trường ứng viên IB (IB candidate school) là minh chứng rõ nét cho năng lực học thuật vững vàng, chuyên môn sâu rộng của đội ngũ sư phạm cũng như môi trường giáo dục chuẩn quốc tế tại Odyssey.

Với cột mốc ủy thác này, Odyssey chính thức gia nhập mạng lưới danh giá gồm hơn 5.000 Trường Thế giới IB tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời trở thành một trong số ít các Trường Thế giới IB được công nhận tại Việt Nam.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã chính thức công bố giấy chứng nhận công nhận đạt chuẩn IB cho Chương trình Tiểu học (PYP) và Chương trình Trung học Cơ sở (MYP). (Ảnh: DNCC)

Trước đây, các Trường Thế giới IB tại Việt Nam chỉ tập trung tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của một Trường Thế giới IB được ủy thác ngay tại Đà Nẵng mang lại những giá trị bền vững và lâu dài cho toàn khu vực. Học sinh tại Đà Nẵng và miền Trung nay đã có thể tiếp cận nền giáo dục chú trọng tư duy truy vấn và được công nhận toàn cầu ngay tại quê hương, mở ra lộ trình vững chắc tiến vào các trường đại học hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp công nghệ cao và đội ngũ chuyên gia quốc tế, sự góp mặt của một Trường Thế giới IB đạt chuẩn đảm bảo tính liên thông giáo dục liền mạch cho cả các gia đình quốc tế lẫn gia đình Việt Nam tại địa phương.

Nhân dịp trọng đại này, Trường Quốc tế Odyssey đã long trọng tổ chức Lễ Công bố chính thức với chủ đề "Pioneering IB Education in Central Vietnam" (Tiên phong Giáo dục IB tại Miền Trung Việt Nam) vào ngày 18/11/2026. Buổi lễ vinh dự có sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng (DOET) cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao và đông đảo quý phụ huynh.

Học sinh Trường Quốc tế Odyssey Đà Nẵng tự tin chia sẻ trải nghiệm học tập IB tại buổi lễ. (Ảnh: DNCC)

Tại buổi lễ, đội ngũ giáo viên và học sinh Odyssey đã trực tiếp chia sẻ những trải nghiệm chân thực về hành trình học tập theo chuẩn IB. Thông qua các phần trình bày và chia sẻ thực tế trên sân khấu, thầy và trò Nhà trường đã minh họa rõ nét cách khung chương trình chú trọng phát triển kỹ năng của IB nuôi dưỡng tư duy độc lập, phản biện và chủ động kết nối kiến thức học thuật với các tình huống thực tiễn – từ đó trao quyền để học sinh biết đặt những câu hỏi có chiều sâu và giải quyết các thách thức phức tạp vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học.

Chia sẻ về cột mốc đáng tự hào này, Ông Michael Osswald – Giám đốc Điều hành (Director & CEO) Trường Quốc tế Odyssey – cho biết:

"Việc trở thành Trường Thế giới IB đầu tiên tại miền Trung Việt Nam chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng là khoảnh khắc vô cùng tự hào và mang tính bước ngoặt đối với toàn thể cộng đồng Odyssey. Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng như sự gắn kết bền chặt giữa Nhà trường và quý phụ huynh. Đà Nẵng sở hữu sự giao thoa độc đáo giữa những cơ hội phát triển kinh tế năng động và chất lượng sống vượt trội. Tại Odyssey, chúng tôi cam kết nuôi dưỡng một cộng đồng học tập giàu sức sống, nơi học sinh được trao quyền để tư duy phản biện, trân trọng sự đa dạng và sẵn sàng vững bước vào một tương lai toàn cầu đầy hứa hẹn."

Ông Michael Osswald, Giám đốc Điều hành Nhà trường, đã có bài phát biểu tại buổi lễ.(Ảnh: DNCC)

Lộ trình trở thành Trường IB Toàn phần (IB Continuum School) vào năm 2029/2030

Tiếp nối thành công từ việc được ủy thác giảng dạy IB PYP và IB MYP, Trường Quốc tế Odyssey sẽ sớm khởi động quy trình xin ủy thác Chương trình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme – DP), song song với lộ trình kiểm định toàn diện từ Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) – tổ chức mà Odyssey hiện đã là thành viên chính thức. Nhà trường đang đi đúng lộ trình để trở thành Trường IB Toàn phần (IB Continuum School) – giảng dạy xuyên suốt cả ba chương trình IB PYP, IB MYP và IB DP – vào đầu năm học 2029/2030.

Khuôn viên xanh, hiện đại và rộng rãi của Trường Quốc tế Odyssey. (Ảnh: DNCC)

Về Trường Quốc tế Odyssey (Odyssey International School)

Trường Quốc tế Odyssey hiện đào tạo từ bậc Mầm non đến Lớp 8 (Grades K–8) và là ngôi nhà chung của một cộng đồng học sinh đa dạng văn hóa đến từ khắp nơi trên thế giới đang không ngừng lớn mạnh. Nhà trường đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc từ quý phụ huynh trong khu vực nhờ chất lượng giáo dục vượt trội, đội ngũ giáo viên tận tâm cùng khuôn viên xanh hiện đại, ấn tượng.