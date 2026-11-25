Vụ công khai tên giáo viên không dự tiệc 20/11: Động thái mới từ hiệu trưởng nhà trường

TPO - Sau khi Sở GD&ĐT TP. Huế yêu cầu kiểm tra vụ niêm yết công khai danh sách giáo viên không dự tiệc 20/11, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ đã tiếp thu, thừa nhận cách ứng xử chưa phù hợp.

Tối 24/11, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh về việc Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, Huế) công khai danh sách giáo viên không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ.

Trường THPT Đặng Huy Trứ, phường Kim Trà, TP. Huế. Nguồn internet

Ngay trong chiều 24/11, Sở GD&ĐT TP. Huế mời hiệu trưởng nhà trường đến làm việc, yêu cầu báo cáo sự việc. Tại buổi làm việc, sau khi được Sở nhắc nhở, hiệu trưởng đã tiếp thu và thừa nhận cách ứng xử là chưa phù hợp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, đã yêu cầu hiệu trưởng trực tiếp gặp gỡ, chân thành xin lỗi giáo viên bị ảnh hưởng; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử, nhất là việc tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trước đó, chị N.T.H. - giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP. Huế) có đơn phản ánh việc nhà trường lập danh sách, niêm yết tên chị tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm 20/11.

Danh sách giáo viên không dự gặp mặt sau tọa đàm 20/11 được công khai niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế.

Theo chị H., do bận việc gia đình, chị đã báo trước việc chỉ tham dự tọa đàm, không dự tiệc liên hoan theo yêu cầu của nhà trường. Tuy nhiên, ngày 18/11, nhà trường vẫn lập danh sách "Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11", có đóng dấu và niêm yết công khai. Đến chiều 23/11, danh sách này vẫn chưa được tháo xuống.

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Hoàng Phồn Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ, xác nhận nhà trường niêm yết tên hai nữ giáo viên không tham gia tiệc. Ông giải thích việc này nhằm phân biệt các trường hợp khi chi trả chế độ dịp 20/11, bảo đảm minh bạch các khoản thu, chi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của giáo viên, khoản tiền chế độ 300.000 đồng/người đã được nhà trường chuyển trước ngày tổ chức tiệc. Những giáo viên tham dự liên hoan sau đó mới đóng góp 160.000 đồng để thanh toán chi phí bữa ăn.

Sự việc đặt ra vấn đề về cách ứng xử và quản lý trong môi trường giáo dục. Việc công khai, minh bạch tài chính là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải niêm yết danh tính giáo viên không tham gia một hoạt động giao lưu mang tính tự nguyện, nhất là khi họ đã chủ động báo trước theo yêu cầu của nhà trường.