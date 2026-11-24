Tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng gồm: Nguồn tài trợ Nghiên cứu liên ngành (8%), Tài trợ Doanh nghiệp (1%), Thước đo Thành công (4%), Cơ sở Vật chất (4%), Hỗ trợ Quản lý (4%), Quy trình Thăng tiến (4%), Số lượng Ấn phẩm Nghiên cứu Khoa học Liên ngành (10%), Tỷ lệ Ấn phẩm Nghiên cứu Khoa học Liên ngành (5%), Tính Hữu dụng ngoài ngành (5%), Chất lượng Nghiên cứu Khoa học Liên ngành (20%) và Danh tiếng (25%).
Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kiểm soát nguy cơ gian lận thi, đề xuất trang bị camera giám sát
TPO - Chủ tịch UBND Tuyên Quang yêu cầu sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục triển khai giải pháp bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong dạy học, kiểm tra, thi; lấy phòng ngừa là chính, chủ động nhận diện, kiểm soát nguy cơ gian lận từ sớm, từ xa.