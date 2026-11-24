Các Đại học của Việt Nam trên Bảng Xếp hạng Khoa học Liên ngành theo Times Higher Education 2027

Bảng Xếp hạng Khoa học liên ngành của Times Higher Education (THE) năm 2027 được công bố ngày 18/11/2026, là kết quả của một dự án hợp tác giữa Times Higher Education (THE) và Schmidt Science Fellows. Việt Nam có 7 cơ sở đào tạo được xếp hạng. Bảng xếp hạng này đánh giá khả năng nghiên cứu, hợp tác và đóng góp vào các lĩnh vực khoa học giao thoa đa ngành của 1058 cơ sở giáo dục tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc xếp hạng các đại học liên ngành dựa trên 11 tiêu chí khách quan, chia thành 3 nhóm chính là Nguồn lực (Inputs), Quy trình (Process) và Kết quả (Outputs).